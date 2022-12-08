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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan bu hafta Sincan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti. Gençlerle bir araya gelerek hem sohbet edip hem fikir alışverişinde bulundu.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi

İlçedeki tüm okulları tek tek ziyaret edip öğrencilerle görüşen, Sincan’a dair attığı her adımda gençlerin de fikirlerini alan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın bu haftaki durağı Sincan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. 

TALİMAT VERDİ 

Ercan yaptığı konuşmada Sincan’a yapılan yatırım ve projeler hakkında bilgi verdi, gençlerin fikirlerini sordu. Öğrencilerin sorularını da içtenlikle yanıtlayan Başkan Ercan gelen talepleri de ilgili birimlerce karşılanması için talimat verdi.

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EKİPMAN DESTEĞİ VERİLECEK 

Okulun spor ekipmanlarının yeterli olmaması nedeniyle spor yapamadıklarını belirten öğrenciler Ercan’dan destek istedi. Ercan bir masa tenisi ile voleybol, basketbol topları gibi ekipmanların karşılanacağı müjdesini verdi. 

DİJİTAL EĞİTİM MODÜLÜ 

Programın ardından Başkan Ercan üniversite sınavına hazırlanan 12. Sınıf öğrencilerine dijital eğitim modülüne giriş kodları dağıttı. Sincan Belediyesi tarafından hazırlanan bu eğitim modülünün içinde 17 farklı yayınevinden 350 binden fazla soru ve çözümü bulunuyor. Aynı zamanda konu anlatımları, videolu soru çözümleri de yer alıyor. Cep telefonu, tablet ve bilgisayar ortamında kullanılabilecek bu modül ile öğrenciler istedikleri zaman uygulamaya girerek soru çözebilecek.
 

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