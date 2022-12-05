  • BIST 4.969,57
  • Altın 1077.456
  • Dolar 18.6334
  • Euro 19.67
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 4 °C
»

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Itri Güzel Sanatlar Lisesi’ni ziyaret etti

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın gençlerle bir araya gelerek hem sohbet edip hem fikir alışverişinde bulunduğu “Gençlerle Baş Başa” programının bu haftaki durağı sanatın kalbinin attığı Sincan Itri Güzel Sanatlar Lisesi oldu.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Itri Güzel Sanatlar Lisesi’ni ziyaret etti

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ''Gençlerle Baş başa'' programına ara vermeden devam ediyor. Bu hafta Başkan Ercan, müzik ve resim alanında yetenekli öğrencilere eğitim veren ve Ankara’nın sayılı güzel sanatlar lisesinden biri olan Sincan Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle buluştu. 

ÖZEL YETENEKLERİNİZ VAR 

Geleceğin sanatçıları ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Ercan, sanat eğitimi alan öğrenciler için “Sizler seçkin öğrencilersiniz çünkü siz sanatçı öğrencilersiniz. Özel yetenekleriniz var, sizler farklısınız” İfadelerini kullandı. Sincan’la ilgili yatırımları ve projeleri öğrencilere anlatan Başkan Ercan, ilçenin yarınlarıyla ilgili de fikir alışverişinde bulundu. Kendisine sorulan sorulara içtenlikle cevap veren Başkan Ercan’a daha önce verdiği destekler için öğrencilerden teşekkür geldi. 

SEMİNER DESTEĞİ

Sokakta sanat yapmak istediklerini söyleyen müzik bölümü öğrencileri Sincan’da bir Sanat Durağı istediklerini ifade ederken, resim bölümü öğrencileri de grafik-tasarım gibi konularda belediyeden seminer desteği istedi. 

300 KİLO MAMA ÜRETİYORUZ 

Ercan, sokak hayvanlarını beslediğini belirten bir öğrencinin mama talebi üzerine “Biz kendimiz zaten günde 300 kilo mama üretiyoruz. Tabi ki size mama göndeririz” dedi. Öğrencilere derslerinde başarılar dileyen Başkan Ercan, sohbetin ardından Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'nın ilçelerini ve komşu illeri keşfe çıkan Altındağlı gençler, şimdi de Mersin ve Osmaniye’yi keşfe çıktı03 Aralık 2022 Cumartesi 01:36
  • Büyükşehir Belediyesi İşitme Engelliler Yüzme Kursu’nu hayata geçirdi03 Aralık 2022 Cumartesi 01:31
  • Dede Torun Evlerinde sağlıktan spora, Kur’an-ı Kerim tilavetinden İslami konulara kadar birçok etkinlikler yapılıyor03 Aralık 2022 Cumartesi 00:42
  • Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan çektikleri Ankara temalı fotoğrafları göndermelerini istedi03 Aralık 2022 Cumartesi 00:33
  • Etimesgut Belediyesi cadde ve sokakların asfalt çalışmalarında belirlediği hedefi aştı03 Aralık 2022 Cumartesi 00:28
  • Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan gazileri kabul etti03 Aralık 2022 Cumartesi 00:25
  • Fethi Yaşar Ata Mahallesi Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisi’nde incelemelerde bulundu02 Aralık 2022 Cuma 03:11
  • Keçiören Belediyesi ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yönelik ‘evde temizlik hizmeti’ sunuyor02 Aralık 2022 Cuma 03:06
  • Büyükşehir Belediyesi oyuncu ve yönetmen Seren Fosforoğlu’nu Başkentlilerle buluşturdu02 Aralık 2022 Cuma 02:03
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Peçenek Mahallesi Konağı’nın temelini attı02 Aralık 2022 Cuma 02:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti