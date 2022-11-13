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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan mahalle mahalle ziyaretlerde bulunarak vatandaşı dinledi

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan mahalle mahalle ziyaretlerde bulunarak vatandaşı dinlemeye devam ediyor.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan mahalle mahalle ziyaretlerde bulunarak vatandaşı dinledi

Sincan Belediye Başkanı Ercan’ın bu haftaki durağı İstasyon Mahallesi ve Yunus Emre Mahallesi oldu. Vatandaş toplantılarda Ercan’a sokak hayvanları bakımevi ve rehabilitasyon merkezi ile gençlik merkezleri için teşekkür etti.

TALEPLERİ TEK TEK NOT ALDI 

Her mahalleyi tek tek dolaşarak yerinde çözüm ilkesiyle hareket eden Ercan ‘Mahalle Meclis Toplantıları’ ile Sincanlılarla sohbet edip taleplerini özenle dinlemeyi sürdürüyor. Ercan bu hafta İstasyon ve Yunus Emre Mahallelerini ziyaret ederek mahalle sakinlerine kulak verdi, onların taleplerini tek tek not aldı. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu Mahalle Meclisi Toplantıları’nda Başkan Ercan mahalleye yapılan ve yapılması planlanan projeleri de vatandaşa tek tek anlattı.

VATANDAŞ HİZMETLERDEN MEMNUN

İstasyon Mahallesi Meclis Toplantısı’nda söz alan bir mahalleli Başkan Ercan’a “Size sokak hayvanlarına destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum, böyle bir hizmetin ilçemizde olmasından çok memnunuz” diyerek Polatlar Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi için etti. 

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