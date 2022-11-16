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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, muhtarlara hizmetlerde kullanılmak üzere bilgisayar teslim etti

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, muhtarlara vatandaşların hizmetlerinde kullanılmak üzere masaüstü bilgisayar ve fotokopili yazıcı teslim etti.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, muhtarlara hizmetlerde kullanılmak üzere bilgisayar teslim etti

Sincan Kültür Evi’nde gerçekleşen bir organizasyonla Sincan’da bulunan mahalle muhtarlarına, muhtarlıklarda kullanılmak üzere Başkan Ercan tarafından masaüstü bilgisayar ve fotokopili yazıcı hediye edildi. Sincan Belediye BaşkanI Murat Ercan, demokrasinin temsilcisi olan muhtarların her zaman yanlarında olacaklarını belirtirken vatandaşın her alanda daha iyi hizmet alabilmesi için çalıştıklarını söyledi.

DAHA HIZLI VE KALİTELİ EĞİTİM

Muhtarlar vatandaşın daha hızlı ve kaliteli hizmet alabilmesi için muhtarlıklara verilen bilgisayarlar için Ercan’a teşekkür etti. Ercan da bilgisayarlar takdiminde yaptığı konuşmada “Muhtarlarımıza, emeklerini desteklemek ve çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla bilgisayar hediyelerimizi takdim ettik. Muhtarlarımız vatandaşın hizmeti için büyük emek veren demokrasi temsilcilerimiz. Hepsi doğrudan sandıkla seçiliyor. Dolayısıyla biz de 57 muhtarımız ve belediyemiz bir bütünüz. Sincan’ı daha güzel daha yaşanabilir bir Sincan haline getirmek için yola devam edeceğiz. Uğraşacağız, çalışacağız bizim işimiz bu. Muhtarlarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi. 

TARİH VE KÜLTÜR ATLASINI ANLATTI

 Bilgisayar ve fotokopili yazıcıların muhtarlara takdiminin ardından olan Sincan Tarih ve Kültür Atlası, Başkan Ercan tarafından Sincanlı muhtarlara tanıtıldı. Sincan’ın tarihi öneme sahip yerleri alanında uzman tarihçiler tarafından ziyaret edilerek ve Osmanlı Arşivleri de taranarak hazırlanan Sincan Tarih ve Kültür Atlası ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacak. 
 

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