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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Süleyman Demirel Anadolu Lisesini ziyaret etti

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ‘Gençlerle Baş Başa’ programına devam ediyor. Ercan bu hafta Süleyman Demirel Anadolu Lisesini ziyaret ederek hem öğrencilere hem de öğretmenlere kulak verdi.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Süleyman Demirel Anadolu Lisesini ziyaret etti

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan gençlerle baş başa programı kapsamında okul ziyaretlerini sürdürüyor. Bu hafta Süleyman Demirel Anadolu Lisesine giden Başkan Ercan Belediye çalışmaları ile projeleri hakkında gençlere bilgi verdi; “Sincan’ın yarınları için gençlerimizin fikirlerini çok önemsiyorum. Onların hayallerinden ilham alıyorum. Bu nedenle Gençlerle Baş Başa programımızı her yıl yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi. 

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TEK TEK DİNLEDİ 

Ercan gençleri tek tek dinledi. Gençler merak ettikleri soruları da sorma fırsatı buldu. Bir öğrenci okuldan geriye kalan zamanlarda sıklıkla gittikleri halı sahanın zemininin düzeltilmesini talep etti. Saha yenileme çalışmalarının başladığını belirten Başkan Ercan öğrencinin belirttiği sahanın da en kısa sürede düzeltileceğini ifade etti. 

Program sonunda da Başkan Murat Ercan’ın gençlerle samimi sohbeti devam etti. Öğrenciler Ercan’a çiçek takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. 
 

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