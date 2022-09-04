Sincan Belediyesi, 2022 yılının başından bu yana 3 Bin 109 can dostumuzun bakımını yaptı

Sokakta yaşayan can dostlarımız için güzel, sıcak bir yuva olan Sincan Belediyesi, 2022 yılının başından bu yana 3 Bin 109 can dostumuzun tedavisini, bakımını yaptı, 23’ü ise sahiplendirilerek yeni bir yuvaya kavuştu.