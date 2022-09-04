Sincan Belediyesi, 2022 yılının başından bu yana 3 Bin 109 can dostumuzun bakımını yaptı

Sincan Belediyesi sokaktaki canlarımıza kol kanat germeye devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veterinerlik Hizmetleri kapsamında sokak hayvanlarının her türlü sağlık, bakım işlemlerini yapıyor.
Anında müdahale
Vatandaşlar çevrede gördükleri yaralı ve hasta sokak hayvanlarını 444 4 762 no'lu telefonu arayarak Çözüm Merkezi üzerinden veterinerlik birimine bildirebilir. Sincan Belediyesi Veteriner Hekimler her ihbarı titizlikle değerlendirerek yaralı ve yardıma muhtaç dostlarımızın bakımlarını ve tedavilerini gerçekleştiriyor. Hayvan ambulansları ile de olay yerine giden ekipler yaralı dostlarımıza anında müdahale ediyor. Ocak 2022 yılından bu yana 3 bin 109 can dostumuzun tedavisi yapıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.