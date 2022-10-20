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Sincan Belediyesi 20’si Atık Toplama Aracı olmak üzere 25 Araç Satın Aldı

Sincan Belediyesi 25 araç daha filosuna kattı. Araçlar çevreyi kirletmeyen, egzoz gazı üretmeyen, vatandaşın sağlığına zarar vermeyen elektrikli ve hibrit motorlu özelliği ile dikkat çekiyor.
Sincan Belediyesi 20’si Atık Toplama Aracı olmak üzere 25 Araç Satın Aldı

Sıfır atık projeleriyle ödül üstüne ödül alan, yaptığı çalışmalarla öncü olan Sincan Belediyesi bünyesine 25 çevre dostu araç daha katarak filosunu güçlendirdi. 

20’Sİ ATIK TOPLAMA ARACI 

Elektrikli Atık Toplama araçları çevreyi kirletmeyen, egzoz gazı üretmeyen, vatandaşın sağlığına zarar vermeyen elektrikli ve hibrit motorlu araçlar, günde 400- 450 kilo atık toplama özelliğine sahip. 220 Watt elektrikle 6-7 saatte şarj olan elektrikli atık toplama araçları gün içinde 45 km yol yapabiliyor.

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Elektrikli atık toplama araçlarının yanında 3 çim biçme makinası, 1 mobil bakım aracı ve 1 cenaze aracı da belediye filosuna eklendi. 2 adet çöp kamyonlarının ise üst yapısı yenilendi. 

ARAÇ TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ 

Araç teslim töreninde konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan şunlar söyledi: “Filomuza 25 araç daha ekliyoruz. Mevcut 535 araç sayımız 560’a çıktı. Sincanımıza hizmet etme noktasında bu araçlarımız inşallah güzel işlere vesile olacaktır. Hayırlı olsun” dedi. 
 

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