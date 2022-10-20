Sincan Belediyesi 20’si Atık Toplama Aracı olmak üzere 25 Araç Satın Aldı

Sincan Belediyesi 25 araç daha filosuna kattı. Araçlar çevreyi kirletmeyen, egzoz gazı üretmeyen, vatandaşın sağlığına zarar vermeyen elektrikli ve hibrit motorlu özelliği ile dikkat çekiyor.