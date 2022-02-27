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Sincan Belediyesi 52 noktada can dostlarına mama desteği sağlıyor

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri Birimine bağlı ekipler bir taraftan sokak hayvanlarının tedavileri ile ilgilenirken bir taraftan da onlar için mama takviyesinde bulunuyor.
Sincan Belediyesi 52 noktada can dostlarına mama desteği sağlıyor

Sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek adına birbirinden önemli projeleri hayata geçiren Sincan Belediyesi düzenli olarak 52 besleme noktasına mama bırakıyor. Böylece can dostlarımız ekipler tarafından bırakılan mama ile beslenerek, kış aylarında beslenme sıkıntısı çekmiyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri Birimine bağlı ekipler mama dağıtma çalışmalarının yanı sıra, bölgedeki yaralı ve hasta olan hayvanları da acil müdahale aracı ile yerinde ya da Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürerek tedavilerini yapıyor. Sağlığına kavuşturulan can dostlarımız tekrar yaşam alanlarına bırakılıyor. 

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1085 KUTU YAŞ MAMA DAĞITILDI
Sincan Belediyesi sokaktaki can dostlarımız için dağıtılan yaş mamayı da kendi üretiyor. 
Sincan Belediyesi Eko- Çiftlik’te bulunan tesiste ihtiyaç olan haftalık yaş mama bir günde üretiliyor. Geçen sene üretilen yaş mamadan 1085 kutusu patili dostlara dağıtıldı. 

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