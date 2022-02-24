Sincan Belediyesi, araç filosuna yeni araçlar ekledi

Sincan Belediyesi araç filosuna 12 yeni araç ve iş makinesi daha ekledi.

Sincan Belediyesi, deneyimli kadrosuyla Sincanlılara hizmet için tüm imkanlarını seferber ediyor. İnsan ve hizmet odaklı yerel yönetim anlayışıyla ilçe sakinlerine zamanında ve eksiksiz hizmet vermek amacıyla araç filosunu genişleterek hizmette sınır tanımıyor.

1 Çöp Kamyoneti, 1 Forklift, 2 Hafriyat Kamyoneti, 1 Tuzlama Makinası, 2 Traktör, 1 Kar Küreği, 1 Hayvan Toplama Aracı, 1 Courier Kamyonet, 1 Hayvan Ambulansı, 1 adet 16+1 minibüs Sincan Belediyesinin araç filosuna tahsis edildi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Araçları İnceleyerek Bilgi Aldı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Yeni İş Makinası ve Araçların Belediye Bünyesine Alınma törenine katıldı. Araçları tek tek inceleyerek bilgi alan Başkan Ercan, “Hizmet kalitesini arttıran bir belediyecilik anlayışı ile mevcut araç filomuzu büyüttük. Daha güçlü araç filomuz ile vatandaşlarımıza daha hızlı, daha verimli ve etkin hizmet sunacağız. Sincanımıza hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.