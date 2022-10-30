Sincan Belediyesi Engelli Gündüz Bakımevi açıyor

Sincan Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iş birliği içinde Engelli Gündüz Bakımevi açmaya hazırlanıyor.

Sincan Belediyesi, engelli vatandaşlar için büyük bir hizmet getiriyor ilçeye. Gün içinde ailelerin engelli vatandaşları gönül rahatlığıyla emanet edebileceği, engelli bireylerin hem sosyalleşebileceği hem de el sanatları, müzik gibi atölyelerle gelişimine katkı sağlayabileceği Engelli Gündüz Bakımevinin açılışı için geri sayım başladı.

13 YAŞ ÜZERİ FAYDALANABİLECEK

Sincan Tandoğan Mahallesi’nde bulunan hizmet binasının Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne tahsisi sonrası bir iş birliği protokolü imzalandı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit’in imzaladığı iş birliği protokolü kapsamında açılacak olan Engelli Gündüz Bakımevinden Sincan’da bulunan 13 yaş üzerine kadın ve erkek engelli vatandaşlar faydalanabilecek.

KOLAYLAŞTIRACAK HİZMET

Tandoğan Mahallesi’nde açılacak olan Engelli Gündüz Bakımevi, 13 yaş üzeri zihinsel engelli bireyler için hizmet verecek. Sincan Belediye Başkanı Ercan “Özel bireylerle ilgili her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Onların her zaman yanında ve destekçisi olduğumu bilmelerini istiyorum. Bu hizmetimiz de hem özel bireyler hem de onların aileleri için hayatı biraz daha kolaylaştıracak bir hizmet. Sincanımıza şimdiden hayırlı olsun diyorum” dedi.