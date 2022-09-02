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Sincan Belediyesi, Gençlik Merkezileri ile fark yaratmaya devam ediyor

Öğrenci dostu uygulamalarına yaz boyunca da devam eden Sincan Belediyesi, öğrencilerin yaz tatilini daha verimli geçirmesi için Gençlik Merkezleri’nde ücretsiz İngilizce eğitimlerine devam etti.
Sincan Belediyesi, Gençlik Merkezileri ile fark yaratmaya devam ediyor

Gençleri ve çocukları eğitimin her alanında destekleyen Sincan Belediyesi, Gençlik Merkezileri ile fark yaratmaya devam ediyor. Yaz tatili boyunca eğitim ve faaliyetlerine ara vermeyen Gençlik Merkezleri, açtığı Temel İngilizce kurslarıyla öğrencilerin yaz tatilinde yabancı dillerini geliştirmelerini sağladı. 

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180 çocuk ingilizce eğitimi aldı

Yaklaşık 2 ay süren eğitimlerin ardından 180 çocuk Sincan Gençlik Merkezleri’nde Temel İngilizce eğitimi almış olarak yeni eğitim ve öğretim yılına hazır hale geldi. Dersler haftada bir gün 2 saat olarak verildi. 7-12 yaş arası çocukların temel düzeyde İngilizce eğitimi aldığı kurslarda 2. ve 3. sınıflar İngilizce temel kavramları (meyveler, sebzeler, basit tanışma diyalogları, sayılar, renkler, vücudumuzun bölümleri vb.) öğrenirken, diğer sınıflar da temel dil bilgisi ve cümle kalıplarını öğrendiler. 

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Başvurular başladı

Okulların açılmasıyla birlikte Sincan Gençlik Merkezleri İngilizce kursları için yeni öğrencilerini bekliyor olacak. Yaşlarına göre oluşturulacak gruplarla birlikte eğitimler tekrar başlayacak. Başvurmak isteyen öğrenciler Gençlik Merkezleri’ne giderek başvuru formu doldurabilir ya da https://www.sincan.bel.tr/ adresinden online başvuru yapabilirler. 
 

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