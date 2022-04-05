Sincan Belediyesi hayvan barınağında can dostları unutulmadı

Sincan Belediyesi hayvan barınağında 2022’nin ilk 3 ayında 815 kedi ve köpeğin tedavisi yapılırken 358 sokak köpeği barınaklara yerleştirildi.

Sincan Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimi ekipleri acil müdahale aracı ile sokak hayvanları için seferber oluyor. Yardıma muhtaç can dostlarımızın her yerde tedavileri gerçekleştirilirken, sahipsiz dostlarımız da yeni ailelerine kavuşuyor. Sincan hayvan barınağı öğrencilerin ve sokak hayvanlarını sahiplenmek isteyen ailelerin ziyaretçi akınına uğrarken 2022 yılında ise kadın kadına programından aileler ve çocuklar bakım evini ziyaret etti.

Her ihbarı değerlendiren ekipler, yaralı ve yardıma muhtaç dostlarımızın bakımlarını ve tedavilerini gerçekleştiriyor. Veteriner hekimler hayvanların aşılanması, kısırlaştırılması gibi işlemleri de yürütüyor.

Ocak ayından bu yana ekipler tarafından 257 sokak köpeği kısırlaştırılırken, 848 köpeğe ve 250 kediye aşı yapıldı.

Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon merkezine alınan sokak köpeği sayısı ise 358’i buldu. Can dostlarının her türlü tedavisini üstlenen belediye ekipleri son 3 ayda 815 kedi ve köpeği de tedavi etti.

CAN DOSTLARIMIZ SICAK YUVALARINA KAVUŞUYOR

Tüm bu hizmetlerin yanında sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için de ayrı bir çalışma yürüten ekipler, 3 aylık zaman zarfında 15 kedi ve köpeği sıcak bir yuvaya kavuşturdu.

3 veteriner hekim, 14 personel, 1 ambulans ve 1 sevk-tedavi-beslenme aracı ile çalışmalarına devam eden ekipler vatandaşlar tarafından yapılan şikayetleri anında çözüme kavuşturuyor.

68 BESLEME NOKTASINDA CAN DOSTLARIMIZ DOYURULUYOR

Sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek adına birbirinden önemli projeleri hayata geçiren Sincan Belediyesi, düzenli olarak 68 besleme noktasına mama bırakıyor. Böylece can dostları kış aylarında beslenme sıkıntısı çekmiyor. Ayrıca Sincan Belediyesi, sokaktaki hayvanlar için dağıtılan yaş mamayı da kendi üretiyor. Sincan Belediyesi Eko Çiftlik'teki tesiste ihtiyaç olan haftalık yaş mama bir günde üretiliyor. Geçen sene üretilen yaş mamadan bin 85 kutusu patili dostlara dağıtıldı.

Vatandaşlar çevrede gördükleri yaralı ve hasta sokak hayvanlarını 444 4 762 no'lu telefonu arayarak Çözüm Merkezi üzerinden veterinerlik birimine bildirebilir.