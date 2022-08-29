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Sincan Belediyesi ilçeye 5 yeni Gençlik Merkezi kazandırdı

Sincan Belediyesi ilçeye 5 yeni Gençlik Merkezi kazandırdı. Gençlerin kültür, sanat ve sporla dolu dolu zaman geçirmesini amaçlayan Belediye, gençlerin istek ve taleplerine göre kurslar veriyor.
Sincan Belediyesi ilçeye 5 yeni Gençlik Merkezi kazandırdı

Sincan Belediyesi ilçeyi sporla ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. Hizmete başlayan 5 yeni Gençlik Merkezi de Sincanlı gençlerin yeni gözdesi. Gençlerin keyifli ve kaliteli zaman geçirmesini hedefleyen merkezlerde sosyal ve kültürel aktivitelerin yanı sıra drama, resim ve İngilizce eğitimleri de veriliyor.

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Kontenjan Ve Yaş Sınırı Yok

Gençler için spor ve sanatın çeşitli branşlarında talebe göre faaliyetler düzenleyecek olan Gençlik Merkezlerinde herhangi bir kontenjan sınırlaması yok. Gençlerin oyun oynamaya, spor yapmaya ve eğlenmeye duydukları ihtiyaç göz önüne alınarak yapılan merkezler için bir yaş sınırı da bulunmuyor.  

5 farklı noktada hizmete açılan Gençlik Merkezleri ise şöyle; 

Selçuklu Mahallesi Gençlik Merkezi, Gökçek Mahallesi Gençlik Merkezi, Yunus Emre Mahallesi Gençlik Merkezi, Törekent Mahallesi Gençlik Merkezi, Mustafa Kemal Mahallesi Gençlik Merkezi. 

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