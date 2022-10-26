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Sincan Belediyesi ‘Köy Konakları’ projesini hayata geçiriyor

Hanımlar ve Güngörmüşler Konakları yoğun ilgi gören Sincan Belediyesi, köylerdeki köy konağı geleneğini yaşatmak için “Köy Konakları” projesini hayata geçiriyor.
Sincan Belediyesi ‘Köy Konakları’ projesini hayata geçiriyor

Sincan Belediyesi, yaptığı Hanımlar Konakları ve Güngörmüşler Konakları ile ilgili Sincanlılardan büyük ilgi görüyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden ve vatandaşın kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını önceleyen Sincan Belediyesi 4 mahalle için Köy Konakları projesi başlattı. Bu kapsamda Sincan’ın 4 mahallesine yapılacak olan Köy Konakları’ndan ilkinin temeli Yenikayı Mahallesi’nde atıldı. Temel atma töreninde konuşan Başkan Ercan, “Köy Konağımız Yenikayı Mahallesi sakinlerine hayırlı olsun” dedi.

EN YAKIN SÜREDE HİZMETE GİRECEK 

661.74 m2’lik inşaat alanına sahip olan Köy Konağı’nın içinde Köy Odası, Muhtar Odası, Sedirli Mescit, Çay Ocağı, Yemekhane ve kadınlar için de ayrı Abdesthane ve Mescit yer alacak. Vatandaşın bir arada olabileceği, etkinlikler yapabileceği Köy Konağı Yenikayı Mahallesi sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, Başkan Ercan da konağın en yakın sürede hizmete gireceğini belirtti. 


 

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