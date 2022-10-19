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Sincan Belediyesi ücretsiz İngilizce derslerine başladı

7-12 yaş arası öğrencilerin İngilizce eğitimine katkıda bulunmak için açılan dersler Mustafa Kemal Gençlik Merkezi, Yunus Emre Gençlik Merkezi ve Fatih Kültür ve Sanat Merkezi’nde veriliyor.
Sincan Belediyesi ücretsiz İngilizce derslerine başladı

Eğitim ve öğretim projeleriyle dikkat çeken Sincan Belediyesi, Gençlik Merkezleri’nde öğrenciler için sportif ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra yabancı dil eğitimi de veriyor. Ücretsiz olarak verilen İngilizce derslerinde öğrenciler hem yabancı dil öğreniyor hem de eğleniyor. 

7-12 YAŞ GRUBU 

Mustafa Kemal Gençlik Merkezi ve Yunus Emre Gençlik Merkezi’nin yanı sıra Fatih’te bulunan Kültür ve Sanat Merkezi’nde de verilen İngilizce dersleri 7-12 yaş grubu öğrencileri kapsıyor. 

Derslerin saatleri ise şöyle: 

Mustafa Kemal Gençlik Merkezi (Yenikent): 
Pazartesi: 10.00- 11.30 arası 4. ve 5. Sınıflar 
              14.30-16.00 arası 2. ve 3. Sınıflar

Yunus Emre Gençlik Merkezi:
Perşembe: 15.00- 16.30 arası 2. ve 3. Sınıflar

Fatih Kültür ve Sanat Merkezi: 
Cumartesi: 09.00- 10.30 arası 2. ve 3. Sınıflar 
                 11.00- 12.30 arası 4.  5. Ve 6. Sınıflar

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