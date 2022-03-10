Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü miniklerle bir araya geldi

Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçede bulunan bir özel kreş ve bakımevinin daveti üzere miniklerle bir araya geldi.

Sincanlı minikler merak etti, zabıta ekipleri anlattı. İlçede vatandaşların huzuru için görev yapan Sincan Belediyesi zabıta ekipleri bir yandan da sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor.

Sincan’da bulunan bir özel kreş ve bakımevi, miniklere meslek tanıtımı kapsamında Sincan Belediyesi Zabıta ekiplerini davet etti. Sincan Zabıtası minikleri ziyaret etti, mesleki bilgiler vererek bilgilendirici ve öğretici sohbet gerçekleştirdi. Minikler günlük hayatta uyulması gereken kuralları ve çeşitli sorunlarla karşılaştıklarında neler yapmaları gerektiğini de zabıta amcalarından öğrendi.