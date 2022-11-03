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Sincan Belediyesi’nin 29 Ekim Mahallesi’nde yapacağı kreşin temeli atıldı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 29 Ekim Mahallesi’nde yapılacak olan kreşin temelini attı.
Sincan Belediyesi’nin 29 Ekim Mahallesi’nde yapacağı kreşin temeli atıldı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Anne Çocuk Şenliği’nde annelere ve çocuklara bir müjde vererek kreş yapımlarına başlanacağını duyurmuştu. Başkan Ercan bu müjdenin ardından kısa bir süre sonra ilk kreşin temellerini Mustafa Kemal Mahallesi’nde attı.

BUTONA BASILDI 

Annelerin heyecanla beklediği kreşlerden ikincisinin temeli de Yenikent 29 Ekim Mahallesi’nde atıldı. Temel atma törenine AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve Belediye Meclis Üyeleri de katılırken, butona hep birlikte bastılar.

SİNCAN’A HAYIRLI OLSUN 

Bir kreşin daha temelini atmanın mutluluğuyla konuşan Başkan Ercan “Bugün burada hizmet zincirine bir halka daha ekliyoruz inşallah. Annelerimize nefes olabilirsek, annelerimizin yükünü bir nebze hafifletebilirsek kendimizi mutlu hissediyoruz. Başta 29 Ekim Mahallesi, Yenikent ve Sincan’a hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
 

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