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Sincan Belediyesi’nin düzenlediği örgü bebek yapım kursu yoğun ilgi gördü

Sincan Belediyesi tarafından Zeytin Dalı Kültür Merkezinde örgü bebek yani Amigurumi yapım kursu ile kadınlar yeni bir alanda daha el becerilerini geliştiriyor.
Sincan Belediyesi’nin düzenlediği örgü bebek yapım kursu yoğun ilgi gördü

Sincanlı kadınlara mesleki, sanatsal, sosyal ve kültürel açıdan destek olmak amacıyla hizmet veren Sincan Belediyesi kurslarına bir yenisini daha ekledi. Zeytin Dalı Kültür Merkezinde örgü bebek yani Amigurumi yapım kursu açıldı. Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri tarafından verilen kursta kadınlara örgü bebek yapımı ve incelikleri öğretiliyor. 

BEBEK ÖRGÜ DERSLERİ VERİLDİ

Kimileri kendi çocuklarına oyuncak yaparken kimileri de yaptıkları oyuncak bebekleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Ders alanlar “Amigurumi bebek örgü dersleri alarak çocuklarımıza oyuncaklar yaptık. Hem çocuklarımız mutlu oldu hem de bizler yeni bir sanatla tanıştık. Bizlere bu imkanı sağlayan Sincan Belediye Başkanımız Murat Ercan’a teşekkür ederiz.” dedi. Sincan Belediyesinin kurs imkanlarından yararlanmak ve bilgi almak isteyenler 444 4 762 nolu çözüm merkezini arayabilir ya da sosyal medya hesaplarından takip edebilir. 
 

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