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Sincan Belediyespor sahasında Kırıkkale Yahşihanspor’u 4-0 yendi

Sincan Belediyespor BAL Liginin ikinci devresinin ikinci maçında, sahasında Kırıkkale Yahşihanspor’u konuk etti. Seyircilerin büyük ilgi gösterdiği müsabakayı 4-0 kazandı.
Sincan Belediyespor sahasında Kırıkkale Yahşihanspor’u 4-0 yendi

Bartınspor’un da Çubukspor deplasmanında mağlup olması ile birlikte liderlik koltuğunu tekrar devralan Sincan Belediyespor şampiyonluğa adım adım yaklaşıyor.

Ligin ilk devresini lider Bartınspor’un ardından iki puan farkla ikinci sırada bitiren Sincan Belediyespor, ligin ikinci yarısına fırtına gibi başladı. 

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Kurşunlu Belediyespor’u Mustafa Fehmi Arslan (2), Eşref Keçeci, Furkan Anık ve Fatih Özaydın’ın golleriyle 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Sincan Belediyespor Bartınspor’un da kazanmasıyla ikinci sıradaki yerini korumuştu.

Bu hafta ise Sincan Belediyespor Kırıkkale Yahşihanspor’ u sahasında konuk etti. Müsabakayı Mustafa Fehmi Arslan(2), Eşref Keçeci ve Fatih Özaydın’ın attığı gollerle 4-0 kazandı. Bartınspor’un da Çubukspor deplasmanında mağlup olması ile birlikte liderlik koltuğunu tekrar devralan Sincan Belediyesporun hedefi şampiyonluk. 
Önümüzdeki hafta deplasmanda Haymanaspor ile karşılaşacak olan Sincan Belediyespor şimdiden hazırlıklarına başladı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Takımı yalnız bırakmıyor
Müsabakayı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük büyük heyecanla takip etti.

Başkan Ercan maç sonu sahaya inerek teknik heyeti ve futbolcuları tebrik etti. “İlçemizin medar-ı iftiharı Sincan Belediyesporumuzu Kırıkkale Yahşihanspor karşısında aldığı galibiyet için yürekten kutluyorum. Başarılarınız daim olsun” açıklamasında bulundu. 

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