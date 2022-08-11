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Sincan Belediyespor Yeni Sezonda İddialı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Sincan Belediyespor A takımını antrenmanında ziyaret ederek, yeni sezonda başarılar diledi. 
Sincan Belediyespor Yeni Sezonda İddialı

Sincan Belediyespor yeni sezona bomba gibi başladı. Sincan Belediyespor geçen yıl BAL liginde 5. Bölge 2. Grupta yer aldı. Ligi 2. sırada bitiren Sincan Belediyespor başarılarıyla taraftarlarını sevindirdi.  Geçtiğimiz sezonda 18 maçın 13’ünü kazanan Sincan Belediyespor Ankara takımları arasında en yüksek puanda olduğu için play out oynamadı. Bartınsporun ardından ligi 2. sırada tamamladı. 

BAŞARILAR DİLEDİ 

Yeni sezonda da iddialı olan Sincan Belediyespor antrenmanına başladı. İlk idmanında futbolcuları yalnız bırakmayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yeni sezonda takıma başarılar diledi. İdman öncesinde sporcularla sohbet eden Başkan Ercan “Elinizden gelen emeği ortaya koyarak Sincan’ın renklerini, ruhunu ve mücadelesini daima en güzel şekilde temsil ettiniz. İnşallah sağlıklı, huzurlu bir sezon tamamlayıp hak ettiğimiz şampiyonluğa da ulaşırız. Yeni sezonda sizlere yürekten başarılar diliyorum.” açıklamasında bulundu.  

HAYIRLI OLSUN 

Sincan Belediyespor Kulüp Başkanı Süleyman Tarman da “Yeni sezon hem sporcularımıza hem de Sincanımıza hayırlı olsun. Bizlere her daim destek olan Sincan Belediye Başkanımız Sayın Murat Ercan’a teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.
 

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