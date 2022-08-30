  • BIST 3.164,96
  • Altın 1007.756
  • Dolar 18.1856
  • Euro 18.2256
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 17 °C
»

Sincan Erman Ilıcak Fen Lisesi yeni eğitim dönemine hazır

Sincan’da beklenen Fen Lisesi açıldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın girişimleriyle geçen sene temelleri atılan Sincan Erman Ilıcak Fen Lisesi yeni eğitim dönemine hazır, öğrencilerini bekliyor.
Sincan Erman Ilıcak Fen Lisesi yeni eğitim dönemine hazır

2021 Haziran ayında temelleri atılan ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın “Sincan için çok güzel bir gün. Yapılacak olan Fen Lisesinde nice pırlantalar yetişecek” diyerek müjdelediği Erman Ilıcak Fen Lisesi törenle açıldı.
 
Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Erman Ilıcak Fen Lisesi gibi okulların örnek teşkil ettiğini belirterek Bakanlık olarak öğrencilerin çok iyi ortamlarda eğitim görmeleriyle ilgili seferberlik başlattıklarını söyledi.


Erman Ilıcak Fen Lisesinin hem öğrenciler hem de öğretmenler için hayırlı olmasını dileyen Özer, konuşmasının ardından Vali Vasip Şahin, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve protokol üyeleri ile birlikte açılış kurdelesini kesti.

03001712_aeifl_c21_r1.jpg
 
Başkan Ercan: Sincan İçin Çok Mutlu Bir Gün
 
Eğitim ve öğretimin önemini her fırsatta vurgulayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, mutluluğunu Sincanlılarla paylaştı. Başkan Ercan “Çok istediğim bir hizmetti. Sayın Bakanımız ve Bakan Yardımcımızla defalarca görüştük. İlçe Başkanımız, Kaymakamımız dahil herkes seferber oldu. Erman Ilıcak’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sincanımıza hayırlı olsun” dedi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Fethi Yaşar: "Esnafımıza sahip çıkmak görevimiz"30 Ağustos 2022 Salı 01:14
  • Sincan Belediyesi ilçeye 5 yeni Gençlik Merkezi kazandırdı30 Ağustos 2022 Salı 01:06
  • Başkan Altınok: "Ülke olarak tarım planlamamızı iyi yapmalıyız"30 Ağustos 2022 Salı 00:25
  • Altındağ Yıldıztepe’ye Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapılıyor29 Ağustos 2022 Pazartesi 15:34
  • Mamak Belediyesi Zabıta ekipleri Fiyatları Denetlediler27 Ağustos 2022 Cumartesi 01:45
  • Başkan Oğuz, Belediyeyi Büyük Ustanın izinde 94 ruhuyla yönetiyoruz27 Ağustos 2022 Cumartesi 01:15
  • Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Öğrencilerin Teklifini Geri Çevirmedi27 Ağustos 2022 Cumartesi 00:57
  • Keçiören belediye Başkanı Turgut Altınok Buralar Hep Gecekonduydu27 Ağustos 2022 Cumartesi 00:54
  • Başkan Köse'den Okullara boya desteği27 Ağustos 2022 Cumartesi 00:38
  • Kütüphaneden Üniversiteye: Hepsiyle Gurur Duyuyorum26 Ağustos 2022 Cuma 01:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti