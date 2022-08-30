Sincan’da beklenen Fen Lisesi açıldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın girişimleriyle geçen sene temelleri atılan Sincan Erman Ilıcak Fen Lisesi yeni eğitim dönemine hazır, öğrencilerini bekliyor.

2021 Haziran ayında temelleri atılan ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın “Sincan için çok güzel bir gün. Yapılacak olan Fen Lisesinde nice pırlantalar yetişecek” diyerek müjdelediği Erman Ilıcak Fen Lisesi törenle açıldı.



Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Erman Ilıcak Fen Lisesi gibi okulların örnek teşkil ettiğini belirterek Bakanlık olarak öğrencilerin çok iyi ortamlarda eğitim görmeleriyle ilgili seferberlik başlattıklarını söyledi.



Erman Ilıcak Fen Lisesinin hem öğrenciler hem de öğretmenler için hayırlı olmasını dileyen Özer, konuşmasının ardından Vali Vasip Şahin, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve protokol üyeleri ile birlikte açılış kurdelesini kesti.





Başkan Ercan: Sincan İçin Çok Mutlu Bir Gün



Eğitim ve öğretimin önemini her fırsatta vurgulayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, mutluluğunu Sincanlılarla paylaştı. Başkan Ercan “Çok istediğim bir hizmetti. Sayın Bakanımız ve Bakan Yardımcımızla defalarca görüştük. İlçe Başkanımız, Kaymakamımız dahil herkes seferber oldu. Erman Ilıcak’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sincanımıza hayırlı olsun” dedi.

