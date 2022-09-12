Sincan OSB’ye tepki: Arazilerimizi üç kuruşa elimizden almak istiyor

Sincan Yeni Çimşit’te arazileri istimlak edilmek istenen vatandaşlar, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi yani Sincan OSB Yönetimine tepki göstererek, “Devlet gücüyle arazilerimizi üç kuruşa elimizden almak istiyorlar. Buna dur diyecek yok mu” dedi.

Ankara Sincan ’ın Yeni Çimşit Mahallesi’nde binlerce dönem arazi ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi yani Sincan OSB için “ genişleme alanı ” ilan edilerek, kamulaştırmaya açıldı.

Sincan Yeni Çimşit’te arazileri istimlak edilmek istenen vatandaşlar, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi yani Sincan OSB Yönetimine tepki göstererek, “Devlet gücüyle arazilerimizi üç kuruşa elimizden almak istiyorlar. Buna dur diyecek yok mu” dedi.

Sincan OSB ’ye “arazilerini değerinin çok çok altında fiyatlarla ellerinden almak istemekle” eleştiren hak sahibi vatandaşlar, CİMER, Ankara Valiliği ve Çevre Bakanlığı gibi resmi organlara seslerini duyurmaya çalışıyor.

SİNCAN OSB YÖNETİMİ'NE ÇAĞRI

Sincan Yeni Çimşit'te istimlak mağduru arazi sahipleri, ASO 1 OSB yani Sincan OSB yönetimini oluşturan Niyazi Akdaş , Namık Kodaman , Mustafa Bozkurt , Serdar Tütek ve A. Tahsin Ata 'ya haklarını vermeleri çağrısı yaparken, şunları kaydettiler:

“Bizler Ankara Sincan Yeni Çimşit’te “ OSB genişleme alanı” ilan edilip, kamulaştırma süreci başlatılan tarım arazilerinin hak sahipleri olarak, sesimizin duyulmasını, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.

Tarım yaptığımız, meyve sebze yetiştirdiğimiz arazilerimiz imara sıfır noktada, Sincan merkeze 3-4 kilometre mesafededir. Normal şartlarda belki de şimdiye konut imarı geçmişti.

ARAZİLERİMİZ ÜÇ KURUŞA ELİMİZDEN ALINIYOR

OSB genişleme alanı ilan edilmiş Bakanlıkça. Sincan OSB burayı parselleyip, sanayicilere satacak. Sanayi imarlı yerler haline geleceğinden mevcut sanayi alanlarıyla eşdeğerde fiyatlara satılacak buralar. Zaten kıymetli olan yerler çok daha kıymetli hale gelecek.

2021’in ortalarında Sincan OSB hak sahipleri olarak bizleri ayağına çağırıp, çok komik rakamlar teklif etti arazilerimiz, evlerimiz, bağ bahçelerimiz için; piyasanın 5’te biri rakamlar.

‘Biz arazilerimizi, bağ bahçelerimizi satmak istemiyoruz. İlle kamulaşacaksa bize sanayi imarlı yerlerden paylarımız oranında hisse verilsin dedik, kabul edilmedi. O zaman bari değeri verilsin’ diyerek o komik tekliflerini reddettik. Bunun üzerine hakkımızda Batı Adliyesi’nin Asliye Hukuk mahkemelerinde davalar açıldı geçen yıl. Durduk yere mahkemelik de olduk, avukat masrafı çıktı bir de.

Mahkeme bilirkişi atadı. Bilirkişiler, davanın açıldığı tarih baz alınır diyerek, arazilerimizin değerini hesaplarken TMO’nun 2250 TL olan 2021 buğday alım fiyatını dikkate alarak, arazilerimizin dönümüne 153 bin lira değer biçti. (TMO’nun Eylül 2022 itibarıyla buğday fiyatı 7 bin TL’dir.)

Arazilerimizin üzerlerinde bağ bahçelerimiz, yapılarımız, evlerimiz var.

Evlerimiz 3A kapsamında değerlendirilip, 3A’nın 2021 Yapı Birim Maliyeti olan 1360 TL’den değer biçtiler. Eylül 2022 tarihi itibarıyla Yapı Birim Maliyeti 3200 TL’dir.

Geçen yıl bize bu davalar açılırken, asgari ücret 2825 TL idi, bugün 5500 TL. Son 1 yıllık enflasyon oranı yüzde 80.

Tüm bunlara rağmen mahkeme bizden bilirkişinin geçen yıl belirlediği rakamları kabul etmemizi istiyor.

Ve bunu isterken hızlıca karar da çıkmıyor mahkemelerden. Davalar uzadıkça uzuyor. Zaten değerinin altında olan parayı almamız daha da geciktiğinden, bu düşük değer daha da azalıyor.

BÜYÜK BİR RANT VAR

Arazilerimiz bu şekilde üç kuruşa Sincan OSB Yönetimine geçince, anında 10-15 kat değerlenecek. Bugün Sincan OSB’de arsa fiyatları ne ise onun da üzerine çıkacak. Ortada büyük bir rant var. Sincan OSB patronları lehine bir rant. Biz vatandaşların ise aleyhine bir rant. Bizim geleceğimiz olarak gördüğümüz arazilerimiz üzerinden birileri köşeye dönecek, bizlerin ise umutları, hayalleri son bulacak.

Bizler Sincan Yeni Çimşit’te devam eden kamulaştırma-değer tespit davaları davalıları vatandaşlar olarak ekstra bir şey değil, arazilerimizin değerinin verilmesini istiyoruz.

Bize teklif edilen rakamlara aynı bölgeden, o arazimizin bırakın yarısını 4’te birini bile almamız imkansız.

Bu başvurumuzu CİMER’e, Ankara Valiliği’ne ve Çevre Bakanlığı’na da yapıyoruz.

Göz göre göre arazilerimiz üç kuruşa elimizden alınmak isteniyor, mağduruz. Lütfen sesimizi duyun, duyurun.”

Gazete İlksayfa