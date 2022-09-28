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Sincan tertemiz

Sincan Belediyesi ilçe sakinlerine daha temiz ve daha sağlıklı bir ortam sunmak için gece gündüz demeden ilçeyi tertemiz yapıyor.
Sincan tertemiz

Sincan’da cadde, sokak ve bulvarlar araçlarla süpürülüp yıkanıyor. Çok sayıda personel ile bir yandan da mıntıka temizliği yapılıyor. Sıfır atıkta öncü belediye olan Sincan Belediyesi çöplerin ayrıştırılmasına da özen gösteriyor. Çöpleri toplayan ekipler, geri dönüşüme kazandırılacak olanları ayırıp Sincan Belediyesi Eko Çiftlik ve Sıfır Atık Merkezinde yeniden değerlendiriyor.

Sağlıklı bir gelecek ve gelecek nesle daha temiz bir Sincan bırakmak amacıyla hizmet veren Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü hem ilçe merkezini hem de bağlı kırsal mahalleleri kapsayacak şekilde titizlikle temizlik çalışmalarını yürütüyor. 

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SULARLA YIKANIYOR 

Belediye ekipleri gece gündüz tüm mahallelerde mıntıka temizliği yapıyor. Yeşil alan ve parklarda da günlük olarak temizlik çalışmaları özenle yürütülüyor. Çöp konteynerleri de bulaşıcı hastalıkların ve etrafa yayılacak kötü kokunun önüne geçilmesi amacıyla düzenli olarak yıkanıp dezenfekte ediliyor.

ÇÖPLER AYRIŞTIRILIYOR 

Atık ve çöpleri toplayan ekipler, geri dönüşüme kazandırılacak olanları ayırıp Sincan Belediyesi Eko Çiftlik ve Sıfır Atık merkezinde yeniden değerlendiriyor. İlçe sakinlerine mis gibi kokan bir Sincan’da yaşama imkanı sunan Sincan Belediyesi  belirli periyotlarla kapsamlı temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 
 

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