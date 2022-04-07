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Sincan ve Anıttepe’de Özel Gereksinimli Çocuklar Mola Evi hizmete açıldı

Büyükşehir Belediyesi, Alzheimer Merkezi’nden sonra şimdi de özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuklar ve aileleri için Sincan ve Anıttepe’de ‘Özel Gereksinimli Çocuklar Mola Evini hizmete açtı. 
Sincan ve Anıttepe’de Özel Gereksinimli Çocuklar Mola Evi hizmete açıldı

‘Engelsiz Başkent’ hedefi doğrultusunda insan odaklı çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı gruplara yönelik özel projeleri de hayata geçiriyor.

Yerel bazda bir ilke daha imza atan ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Alzheimer Merkezi’nden sonra 3-6 yaş aralığıdaki özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuklar ve ailelerinin özel yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla Sincan ve Anıttepe’de ‘Özel Gereksinimli Çocuklar Mola Evi’ni hizmete açtı.

Mola Evlerinin açıldığını sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşımla duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’da özel gereksinimli evlatlarımız için iki tane Mola Evini hizmete açtık. Çocuklarımızın sosyalleşip nitelikli vakit geçirebileceği ve bu sayede ailelerimizin gündelik işlerine gönül rahatlığıyla yoğunlaşacağı Mola Evlerimiz Ankara’mıza hayırlı olsun” dedi.

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ABB AİLELERİN SESİNE KULAK VERDİ
Başkentli aileler, 3-6 yaş arasında çocuklarını gönül rahatlığıyla her iki Mola Evine getirerek bundan sonra ücretsiz bakım hizmeti alabilecek.

Ailelerden gelen talepleri dikkate aldıklarını ifade eden ve özel gereksinimli çocuklar için merkezde görevli uzman personel tarafından sosyal becerileri geliştirici oyunlar ile çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, yeni hizmet ile ilgili şu bilgileri verdi:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak ilk olarak Sincan’da şimdide Anıttepe’de Mola Evini açmış bulunmaktayız. Pandemi kuralları kapsamında mola evlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup oluşturuldu. Mola Evleri hafta içi her gün sabah 08.30’dan akşam 17.30’a kadar hizmet verecek. Özel gereksinimli bireyler günlük 4 saat mola evlerinde eğlenirken aileleri de bu zaman zarfında kendilerine vakit ayırabilecekler. Mola Evlerimiz ailelerin sosyal ve kültürel yaşama entegre olabilmelerini, çocuklarıyla ilgilenirken yapamadıkları kamu dairelerindeki günlük rutin işlerini de yapabilmelerine imkan tanıyacak. Bu tarz merkezlerin sayısını ilerleyen günlerde artırmayı planlıyoruz.”

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ABB Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mehmet Bağdat da Anıttepe Mola Evinde düzenlenen açılış töreninde şöyle konuştu:
“Özel gereksinimli çocuklarımıza ve ailelerine her türlü sosyal yardım ve hizmetleri sunmaktayız. 3-6 yaş özel gereksinimli çocukların ve ailelerinin sosyalleşme ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla Mola Evlerimizi açıyoruz. Mola Evleri sayesinde özel gereksinimli çocuklar kısmi zamanlı olarak güvenli ve kaliteli bir ortamda vakit geçirirken, aileleri de gözleri arkada kalmadan işlerini halledebilecek.” 

GÜVEN DUYGUSU
Özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuğu olan aileler; hafta içi her gün 4 saat boyunca çocuklarını güvenerek bırakabileceği merkez sayesinde sosyal hayata katılabilecek, kurum ve kuruluşlardaki işlerini yürütebilecek ya da evlerinin ve diğer çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Güven duygusunun anne ve babalar için çok önemli olduğunu ifade eden Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ersan Petekkaya da, “Burada çocuklar zaman geçirirken, anne ve babalar ise rutin ihtiyaçlarını arkalarına bakmadan güvenle yapabilecekler. Bu çalışmaya emek ve gönül veren tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Aynı anda özel gereksinime ihtiyaç duyan 10 çocuğun bakımının gerçekleştirileceği Sincan Harikalar Diyarı içindeki Mola Evi ile Kubilay Sokak No:2 Anıttepe adresinde yer alan Mola Evinden yararlanmak isteyen aileler, “molaevleri.bel.tr” adresi üzerinden ya da “(0312) 507 10 01”numaralı telefonu arayarak başvuru yapabilecek. 

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