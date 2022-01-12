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Sincan Yeni Çimşit’te icradan satılık dükkan

Sincan’ın Yeni Çimşit Mahallesi’nde 55 metre kare dükkan sahibinin borcu nedeniyle mahkeme yoluyla satılıyor. Sincan Yeni Çimşit’te icradan satılık dükkanın yaklaşık değeri 125 bin TL.
Sincan Yeni Çimşit’te icradan satılık dükkan

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Sincan’ın Yeni Çimşit Mahallesi’nde 55 metre kare dükkan sahibinin borcu nedeniyle mahkeme yoluyla satılıyor. 

Sincan Yeni Çimşit’te icradan satılık dükkanın yaklaşık değeri 125 bin TL.

Açık artırma ile satılacak olan dükkan, Ankara Sincan 1.OSB ile konut yerleşim arasında şehir içerisinde kalmış olan küçük sanayi bölgesinde yer alıyor. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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