Sincan’da 110 hafız icazet aldı

Sincan’da bir yandan Abdülhamid Han Hafızlık Kuran Kursu açılışı bir yandan da hafız olan öğrencilerin icazet heyecanı yaşandı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile birlikte Sincan’da inşa edilen Abdülhamid Han Hafızlık Kur’an Kursu’nun açılışını gerçekleştirdi. Ayrıca Sincan Belediyesi Fatih Fuar ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 110 hafızın icazet merasimlerine de katıldı.

KUR’AN KURSU AÇILDI

Abdülhamid Han Hafızlık Kur’an Kursu’nun açılışında konuşan Başkan Ercan hafızlık kursunun hayırlara vesile olmasını temenni ederken Ali Erbaş da dualar etti. Erbaş “Emeği geçenlerden Allah razı olsun, Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak kendisinden razı olsun, nice hizmetler, hayırlar yapmasını nasip eylesin diyorum” dedi.

İCAZET HEYECANI

Sincan Müftülüğü tarafından Sincan Belediyesi Fatih Fuar ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi programında hafızlık eğitimini tamamlayan 110 öğrencinin aileleri, hocaları ve yakınlarının da bulunduğu tören Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Törende hafızlığın önemini anlatan Erbaş, hafızların değerinin büyük olduğunu hatırlattı. Kur'an-ı Kerim'in milyonlarca kişi tarafından hıfzedildiğini söyleyen Erbaş, hizmetlerin en büyüğünün Kur'an'a hizmet etmek olduğunu vurguladı. Törende, 6 farklı Kur’an kursunda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 60’ı kız 50’si erkek olmak üzere toplam 110 hafız icazet belgesini aldı.