Sincan’da 18 Kasım’a kadar gerçekleştirilecek gösterilerle çocuklar tatilin keyfini çıkaracak

Sincan Belediyesi eğitim öğretim dönemine verilen ara tatille birlikte öğrenciler için birbirinden güzel tiyatro oyunları ve animasyon gösterileri düzenliyor. 18 Kasım’a kadar gerçekleştirilecek gösterilerle çocuklar tatilin keyfini çıkaracak.

Kültür alanında yaptığı çalışmalarla toplumun her kesimine ulaşmaya çalışan Sincan Belediyesi, tiyatro ve kukla gösterilerinden animasyonlara kadar birbirinden renkli etkinliklerle öğrencilere keyifli bir ara tatil yaşatacak. Ara tatilin öğrenciler için bir şölen gibi geçmesini sağlamak amacıyla Sincan Belediyesinin düzenlediği etkinlikler tüm çocuklara ücretsiz olarak sergilenecek.

KUKLA GÖSTERİSİ, MASKOT, PAMUK PRENSES

Animasyon, kukla gösterisi, dans, yarışmaları, maskot ve pamuk prenses gibi gösterilerin yer aldığı programlar Lale Konferans Tiyatro Salonu’nda iki seans olmak üzere yapılıyor. 17 Kasım’da gerçekleştirilecek Keloğlan Korsana Karşı oyunu ve 18 Kasım’da gerçekleştirilecek Düşler Sahnesi oyunu da yine günde 2 seans olarak oynanacak.