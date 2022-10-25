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Sincan’da ‘Balkan ve Kırım Türkleri Gecesi’ etkinliği düzenlendi

Başkentte Sincan Belediyesi, Balkan Göçmenleri Vakfı (BİSAV) ve Etimesgut Kırım Türkleri Yardımlaşma Derneği tarafından “Balkan ve Kırım Türkleri Gecesi” etkinliği düzenlendi. Gecede Türk dünyası sanatçısı Arslanbek Sultanbekov sahne aldı.
Sincan’da ‘Balkan ve Kırım Türkleri Gecesi’ etkinliği düzenlendi

Balkan ve Kırım Türkleri ilgili “Balkanlar’dan Kırım’a Sincan’dan Kardeş Eli” programında Balkan Göçmenleri Vakfı (BİSAV) ve Etimesgut Kırım Türkleri Yardımlaşma Derneği ile iş birliği yapan Sincan Belediyesi, “Balkan ve Kırım Türkleri Gecesi” etkinliğine ev sahipliği yaptı. 

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TOPÇU KONUŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ

Gecede, Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu bir konuşma gerçekleştirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileterek söze başlayan Topçu  “Değerli katılımcılar, Evladı Fatihan’ın ve hepimize ‘dilde fikirde işte’ bir olun diyen İsmail Bey Gaspıralı atamızın evlatlarının, Sincan Belediyemizin değerli katkılarıyla düzenledikleri birlik, dirlik ve kardeşliğin ifadesi olan bu kıymetli organizasyonda emeği geçen herkesi candan kutluyorum. Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun. Allah vatanımızı milletimizi devletimizi korusun ve yüceltsin inşallah” dedi.

SULTANBEKOV SAHNE ALDI

Türk dünyası sanatçısı Arslanbek Sultanbekov ile Balkan Göçmenleri adına da Cüneyt Şentürk sahne aldı. Kırım Derneği Genel Merkezinin Kırım Tatar halkoyunları ve müzik topluluğu “Cıyın Ansambli” de danslarıyla boy gösterdi.

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