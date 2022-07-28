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Sincan’da Bebek Kütüphanesi

Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesi’ne yaz döneminde de yoğun ilgi var. Çocuk gelişimini destekleyici eğitimlerin ve faaliyetlerin yer aldığı Bebek Kütüphanesi’nde çocuklar ve anneler için bir program uygulanıyor.
Sincan’da Bebek Kütüphanesi

Açtığı kütüphanelerle Sincan’ı adeta bir kütüphaneler kenti haline getiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Bebek Kütüphanesi ile de özellikle 0-3 yaş döneminin kitapla tanışmasını sağladı. Sincan Belediyesi olarak çocukların kitapların büyülü dünyası ile daha ilk yaştan itibaren tanışması; okuyan, araştıran, kültürlü bir neslin yetişmesi hedefiyle bir dizi etkinlikler düzenlenen Bebek Kütüphanesi’nde yaz dönemi yoğun bir şekilde geçiyor. 

Bebekler ve ailelerinin eğitici-öğretici etkinliklerle zaman geçirme fırsatı yakaladığı Bebek Kütüphanesi’nde 0-3 yaş için yapılan Bebek Atölyesi yoğun ilgi görüyor. Anne ve bebeklerin birlikte danslar ve geliştirici etkinlikler yaptığı atölyelerin yanında “Değerlerimle Büyüyorum” başlığı altında her hafta bir değer öğretiliyor çocuklara.

4-5 YAŞA KUR’AN-I KERİM DERSLERİ

Ailelerden gelen talep üzerine 4-5 yaş için açılan manevi eğitim sınıflarında değerler eğitimi ve sevgi dersi veriliyor. Çocuklar hem Peygamber Efendimizin hayatını öğreniyor hem de Kur'an eğitimi alıyor. Ayrıca çocuklar burada yaş gelişimine uygun şekilde namaz kılmayı ve dua etmeyi de öğreniyorlar.

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