Sincan’da caddeler asfaltlanıyor

Vatandaşların rahat ve konforlu ulaşımı için çalışan Sincan Belediyesi, yol bakım, onarım ve asfaltlama hizmetine aralıksız devam ediyor. Mayıs, Haziran ve Temmuz ayını kapsayan 3 aylık dönemde cadde ve sokaklarına 18 bin ton asfalt atıldı.