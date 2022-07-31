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Sincan’da caddeler asfaltlanıyor

Vatandaşların rahat ve konforlu ulaşımı için çalışan Sincan Belediyesi, yol bakım, onarım ve asfaltlama hizmetine aralıksız devam ediyor. Mayıs, Haziran ve Temmuz ayını kapsayan 3 aylık dönemde cadde ve sokaklarına 18 bin ton asfalt atıldı.
Sincan’da caddeler asfaltlanıyor

Sincan Belediyesi bozulan yolların onarılması, yama ve asfalt serim çalışmalarını hızla sürdürüyor. Sincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tespit edilen bozuk ve yıpranmış yolların bakım-onarım çalışmalarını gece gündüz demeden gerçekleştiriyor. 

18 BİN TON ASFALT 

Son 3 aylık dönemde yama ve serim olmak üzere toplamda 18 bin ton asfalt atıldı. Sincan’da ihtiyaç duyulan sokaklara sıcak asfalt serimi ve yama yapılan mahalleler ise şöyle:
29 Ekim Mahallesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Gökçek Mahallesi, Malazgirt Mahallesi, Menderes Mahallesi, Mustafa Kemal Mahallesi, Osmanlı Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi, Saraycık Mahallesi, Selçuklu Mahallesi, Tandoğan Mahallesi, Törekent Mahallesi.
 

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