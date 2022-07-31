Sincan’da caddeler asfaltlanıyor

Sincan Belediyesi bozulan yolların onarılması, yama ve asfalt serim çalışmalarını hızla sürdürüyor. Sincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tespit edilen bozuk ve yıpranmış yolların bakım-onarım çalışmalarını gece gündüz demeden gerçekleştiriyor.
18 BİN TON ASFALT
Son 3 aylık dönemde yama ve serim olmak üzere toplamda 18 bin ton asfalt atıldı. Sincan’da ihtiyaç duyulan sokaklara sıcak asfalt serimi ve yama yapılan mahalleler ise şöyle:
29 Ekim Mahallesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Gökçek Mahallesi, Malazgirt Mahallesi, Menderes Mahallesi, Mustafa Kemal Mahallesi, Osmanlı Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi, Saraycık Mahallesi, Selçuklu Mahallesi, Tandoğan Mahallesi, Törekent Mahallesi.
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