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Sincan’da Ceza konseri

Sincan Belediyesi’nin düzenlediği Gençlik Konserleri devam ediyor. Türk rap müziğinin önde gelen isimlerinden Ceza, muhteşem bir konserle Sincan’da sevenleriyle buluştu.
Sincan’da Ceza konseri

İbrahim Tatlıses’ten Muazzez Ersoy’a, Fettah Can’dan Ümit Besen’e birçok ünlü ismi Sincanlı vatandaşlarla buluşturan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, verdiği sözü tuttu. “Sincan Gençlik Konserleri’nde gençleri en çok sevdiği sanatçılarla bir araya getireceğim” diyen Başkan Murat Ercan, Türk rap müziğinin Türkiye’deki en önemli temsilcilerinden Ceza’yı, Sincanlı gençlerle buluşturdu. 

RÜZGAR GİBİ ESTİ

Sadece Sincan’dan değil tüm Ankara’dan gençlerin akın ettiği Sincan Kent Meydanı’nda adeta bir rüzgar gibi esen Ceza, şarkılarıyla gençleri coşturdu. Konserin ilk anlarından itibaren gençlerin enerjisiyle bütünleşen Ceza, gençlere hitap ederek “Böyle vizyon sahibi bir Belediye Başkanınız olduğu için çok şanslısınız gençler” dedi. 

ERCAN: “YETER Kİ GENÇLER İSTESİN BİZ YAPARIZ” 

Başkan Murat Ercan ise şunları söyledi: “Bu manzarayı tarif etmeye kelimeler yetmez. Bu kadar enerjik pozitif bir topluluk için Rabbime şükrediyorum. Dedim ki gençler ne derse o. Sordum gençlere “En çok kimi istiyorsunuz” diye, en çok istenen isimlerden Ceza işte bugün karşınızda. Yeter ki siz mutlu olun, yeter ki siz isteyin. Biz yaparız.”

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