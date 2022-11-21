Sincan’da Lale ve Sümbül Soğanları toprakla buluştu

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki park, bahçe ve meydanlarda sümbül ve lale soğanını toprakla buluşturdu. Turuncu, pembe, mor, çeşit çeşit renklerde sümbüller ve laleler Sincan’ın güzelliğine güzellik katmak için hazırlandı.
BAHARDA BOY GÖSTERECEK
Kış boyunca toprak altında kalacak olan soğanlar, baharın gelmesiyle birlikte boy gösterecek ve Rengârenk laleler Sincanlılara görsel bir şölen yaşatacak. Sincan Belediyesi, şehri lalelerle süslemeye devam edecek. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, atalarımızdan günümüze uzanan lale kültürünü Sincan’da yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.
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