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Sincan’da lezzetli yemek tarifleri hünerli ellerle buluşuyor

Zeytinyağlılar, dolmalar, hamur işleri, tatlılar ve birbirinden lezzetli yemek tarifleri hünerli ellerle buluşuyor.
Sincan’da lezzetli yemek tarifleri hünerli ellerle buluşuyor

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın resmi açılışını yaptığı Gastro Akademi, geleceğin şeflerini yetiştiriyor. Yeni dönem eğitimleri başlayan Gastro Akademi’de öğrenciler yeteneklerini konuşturmanın heyecanını yaşıyor.

EĞİTİMLER BAŞLADI

Sincan Belediyesi’nin marka projelerinden birisi olan Gastro Akademi, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın da katılımıyla resmi açılışını gerçekleştirdi. Geleceğin şeflerini yetiştirmek ve bu alanda yeteneği ve isteği olan vatandaşları desteklemek amacıyla kurulan Gastro Akademi’de eğitimler başladı.

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İŞ GÜVENLİĞİ, BESİN GRUPLARI DERSLERİ 

Türk ve dünya mutfağında yer alan birbirinden lezzetli tariflerin hünerli ellerle buluştuğu Gastro Akademi eğitimleri sadece yemek yapmaktan ibaret değil. Kursiyerler iş güvenliği, besin grupları ve besin öğeleri, hijyen gibi pek çok ders de görüyor.

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