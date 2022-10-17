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Sincan'da okulların bank ve çöp kovaları değiştirildi

Sincan Belediyesi sadece cadde ve sokaklarda, parklarda, yollarda değil okullarda da bakım ve tadilat hizmetleri veriyor.
Sincan'da okulların bank ve çöp kovaları değiştirildi

Sincan Belediyesi eğitim kurumlarına desteğini sürdürüyor. İlçede bulunan okulların ihtiyaçları doğrultusunda tadilat ve tamirat işlerinin yanı sıra bahçedeki bank ve çöp kovalarını da yenileniyor. 2022 yılında 33 çöp kovası, 38 bank ve 8 çardak yenilenerek okullara teslim edildi.  

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İHTİYAÇ NOKTALARINA ULAŞTIRILIYOR 

Sincan Belediyesi bank ve çöp kovalarını kendi marangozhanesinde imal ediliyor. Üretimin ilk aşamasından montajına kadarki çalışma, belediye personeli tarafından titiz bir şekilde sürdürülüyor. Usta ellerle tasarlanan bank ve çöp kovaları ihtiyaç noktalarına ulaştırılıyor. 

TAM NOT ALDI 

Okul bahçelerine yerleştirilen banklar öğrencilerden de tam not aldı. Teneffüslerde oturup dinlendikleri bankların yenilenmesiyle daha keyifli vakit geçireceklerini belirten öğrenciler Sincan Belediyesine teşekkür etti. 


 

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