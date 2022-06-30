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Sincan'da yeşil sanat

Yeşil bir Sincan için çalışmalarını sürdüren Sincan Belediyesi parklardaki ağaçlara yaptığı sanatsal uygulamalarla da ilçeye eşsiz bir güzellik kazandırıyor.
Sincan'da yeşil sanat

Ağaçlar, çiçekler Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin marifetiyle birer sanat eserine dönüşüyor. Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler yeşil alanların temiz tutulması, hastalıklı dal ve yaprakların temizlenmesi, bitki köklerinin havalandırılması, yabani otlarla mücadele gibi yeşil alanların gereksinimi olan tüm işlemleri her yıl düzenli olarak yapıyor. Rutin hizmetlerin yanı sıra kent estetiğine de önem veren Sincan Belediyesi yaptığı çevre düzenlemelerini adeta sanata çeviriyor.

Bir yandan vatandaşların nefes alabileceği park ve yeşil alanlar oluştururken, diğer yandan da farklı uygulamalarla ilçeye renk katılıyor. Ağaçlar bir heykeltıraş gibi özenle budanarak birbirinden güzel sanat eserlerine dönüşüyor. Düzenli aralıklarla budama işlemi yapılarak ağaçların form ve görsel güzelliklerini uzun yıllar koruması sağlanıyor. Park ve yeşil alanlarda sanata dönüşen ağaçlar vatandaşların fotoğraf karelerini de süslüyor.

 

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