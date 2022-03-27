  • BIST 2.175,51
  • Altın 932.194
  • Dolar 14.8163
  • Euro 16.2734
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 5 °C
»

Sincan'daki oyun parklardaki oyun gruplarını değişiyor

Sincan Belediyesi, çocuklar keyifle oynasın diye parklardaki oyun gruplarını değiştirip yeniliyor. 
Sincan'daki oyun parklardaki oyun gruplarını değişiyor

Sincan Belediyesi vatandaşların her ortamda spor yapabilmeleri ve çocukların oyun oynamalarını sağlamak için ilçenin dört bir yanına oyun parkları ve spor ekipmanları kazandırdı. İlçenin yeşil alan miktarını Avrupa standartlarının üstüne çıkaran Sincan Belediyesi park ve bahçelerin bakımlarını da titizlikle gerçekleştiriyor. 

2-039.jpeg

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parkların bakımlarını yaparken bir yandan da yıpranan çocuk oyun gruplarını değiştirip yenilemeye başladı. 

Böylelikle parklara uğrayan vatandaşlar daha temiz ve sağlıklı bir ortamda dinlenebilirken, çocuklar da gönüllerince oyun oynayıp eğlenebilecek.

Ayrıca Ekipler çocuk oyun alanlarındaki kauçuk zeminlerin de bakımını yapıyor. Yenilenmiş ve bakımı yapılmış parklarda çocuklar keyifli vakit geçirirken ailelerin de içi rahat edecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da 24 saat ulaşım başladı26 Mart 2022 Cumartesi 04:21
  • Altındağ’da camiler Ramazan’a hazırlanıyor26 Mart 2022 Cumartesi 03:20
  • Ankara Mamak’ta zincir markette çıkan kavganın nedeni belli oldu26 Mart 2022 Cumartesi 01:01
  • Minik öğrenciler kendi oyuncaklarını kendileri tasarlıyor26 Mart 2022 Cumartesi 00:23
  • Mamak’taki kütüphaneler gençlerin gözdesi haline geldi26 Mart 2022 Cumartesi 00:23
  • Yenimahalle Belediyesi, “Yaşlılara Saygı Haftası” etkinliği düzenledi26 Mart 2022 Cumartesi 00:22
  • Eşini ve patronunu öldüren sanığa, tahrik indirimiyle 36 yıl hapis25 Mart 2022 Cuma 14:19
  • Ankara'da, yol kenarında öldürülen kişinin neden öldürüldüğü ortaya çıktı25 Mart 2022 Cuma 12:49
  • Görme engelli de tefeci mağduru25 Mart 2022 Cuma 11:56
  • Yenimahalle'de tiyatroculardan anlamlı oyun25 Mart 2022 Cuma 04:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti