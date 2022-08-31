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Sincanlı kadınlar mozaik sanatını öğrendi

Sincan Belediyesi Hanımlar Konaklarında mozaik atölyesi gerçekleşti. Mozaik Sanatı ile tanışma fırsatı bulan kadınlar renkli kağıtlar kullanarak mozaik çalışması yaptı.
Sincanlı kadınlar mozaik sanatını öğrendi

Sincan Belediyesi Hanımlar Konakları birbirinden keyifli programlarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Pilates eğitimi, aile içi iletişim seminerleri, mandala, iğne oyası, punch atölyesi ile gibi etkinliklerle kadınlar kaliteli zaman geçirmenin yanı sıra kişisel gelişimlerine de katkı sağlıyor.

Kadınlar yeteneklerini konuşturdu

Sincan Hanımlar Konaklarında ilgi gören atölyelerden biri de “Mozaik Atölyesi” oldu. Tarihi çok eskilere dayanan Mozaik sanatını öğrenen kadınlar renkli kağıt parçalarını birleştirerek sanata dönüştürdü. Atölye çalışmalarına katılan kadınlar “Mozaik benim için bir çeşit terapi oldu. Renkli kağıtlardan resim oluştururken büyük bir keyif aldım hem de stres attım.” diyerek duygularını paylaştı. Hanımlar gün sonunda oluşturdukları resimlerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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Bu hafta neler var?


Pilates, “Bil Bakalım” etkinliği, Mandala Atölyesi Sincanlı kadınları bekliyor. Her hafta programlar Sincan Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yayınlanıyor. 
 

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