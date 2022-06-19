Sincanlı muhtarlar, “Muhtarlar Müzakere Ediyor” programında bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlıklar Daire Başkanlığının Kızılcahamam Şifa Termal Sosyal Tesisi’nde düzenlediği “Muhtarlar Müzakere Ediyor” programının beşincisinde Sincanlı muhtarlar bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘ortak akıl’ ilkesi doğrultusunda Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından başlatılan “Muhtarlar Müzakere Ediyor” programının beşincisi Kızılcahamam Şifa Termal Sosyal Tesisi’nde düzenlendi. Talepleri not alan ve sorunların çözümü için birinci ağızdan Başkentli muhtarları dinleyen ABB şimdi de Sincanlı muhtarları buluşturdu.

YETKİLİLERE İLETİLİYOR

ABB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu’nun da yer aldığı toplantıya; Sincanlı muhtarlar yoğun katılım sağladı.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkililerine mahalle sorunları ve önerilerini yüz yüze iletme imkânı bulan muhtarları tek tek dinleyen Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz, çözüm odaklı istişare toplantılarının devam edeceğini açıkladı:

“Yılbaşında başlatmış olduğumuz ‘Muhtarlar Müzakere Ediyor’ toplantılarımızın beşincisini Sincanlı muhtarlarımızla devam ettiriyoruz. Sincan’dan 35’e yakın muhtarımız katılım sağladı. Ücretsiz olarak ulaşımlarını sağlayarak kendi tesisimizde müzakere toplantılarımızı devam ettireceğiz.”

Başkentli muhtarlarla bir araya gelerek sorunları tespit ettiklerini vurgulayan Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu da, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak muhtarlarımızın sorunlarını dinlemeye devam edeceğiz. Sorunlarını gidermek için elimizden geleni yapacağız” dedi.