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Sincanlıların en çok tercih ettiği çiçek belli oldu: Sardunya

Sincan Belediyesi kendi seralarında yetiştirdiği bitki ve çiçeklerden en çok tercih edileni açıkladı. Vatandaşların en çok tercih ettiği çiçek sardunya olurken, bunu camgüzeli, benjamin, antoryum ve devetabanı izledi.
Sincanlıların en çok tercih ettiği çiçek belli oldu: Sardunya

Sincan Belediyesi, yetiştirdiği bitki ve çiçeklerle dikkat çekiyor. Kendi seralarında yetiştirdiği çeşit çeşit bitki ve çiçeklerle hem çevre düzenlemesine katkı sunuyor hem vatandaşların hizmetine sunuyor. Sera Park ve Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde yer alan seralarda yetiştirilen bitkiler mevsimine göre çeşitlilik gösteriyor.

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Sardunya, Camgüzeli, Benjamin 
 
Belediyeden yapılan açıklamaya göre vatandaşların gelip satın alabildiği çiçekler arasında en çok rağbet gören çiçek sardunya oldu. Sardunyayı camgüzeli, benjamin, antoryum ve devetabanı takip etti.  
Fide Üretimi De Yapılıyor 
Seralarda sadece bitki ve çiçek yetiştirilmiyor, fide üretimi de yapılıyor. Mevsimine göre ekilen tohumların için de sebze çeşitleri de bulunuyor. Bahçesinde, tarlasında sebze üretmek isteyen vatandaşlar Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile irtibat kurarak fide temin edebiliyor. 
  


 

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