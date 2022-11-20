Yenimahalle Belediyesi, Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) bünyesinde eğitim gören bin kursiyere “Sinema Günleri” etkinliği düzenledi.

Yoğun ilgi gören etkinlik kapsamında belediye, kurslara katılım sağlayan vatandaşlara sadece hobi ve meslek edindirmekle kalmadı sinema keyfi yaşatarak sosyal hayatlarına da dokundu. Birçoğu hayatında sinemaya gitmemiş kursiyerler, gruplar halinde Kim Bu Aile, Bandırma Füze Kulübü ve Müstakbel Damat filmlerini izledi. Vizyondaki filmleri kurs arkadaşlarıyla birlikte izleme fırsatı bulan vatandaşlar, sinema salonunda film izlemenin tadına vardı.

İLK GÖSTERİM İLK SEYİR

Etkinliğin son gününde, Kıbrıslı bir ailenin kızını istemek için İstanbul’dan yola çıkan bir damat adayının hayatını konu alan film “Müstakbel Damat”ı, vizyona ilk girdiği gün izleyen kursiyerler, kahkahaya boğuldu. İlk kez sinemaya geldiğini söyleyen Fatma Yılmaz (50), “Film bugün vizyona girmiş. Ben de tıpkı bu film gibi ilk kez sinema salonundayım. Bana unutulmayacak bir anı oldu. Filmin ilk gösterimi, benim de sinema salonunda ilk film seyredişim. Bu fırsatı bizlere veren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

