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Sinemadaki özel odada cinsel istismara 23,5 yıla kadar hapis talebi

Ankara'da, sinema salonunda kiraladığı özel odada B.A. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Birol Salih G. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.
Sinemadaki özel odada cinsel istismara 23,5 yıla kadar hapis talebi

Polatlı ilçesinde yaşayan Birol Salih G., sosyal medyadan tanıştığı B.A. adlı kız ile buluştu. Kızılay'da sinema salonunda 2 kişilik özel oda kiralayan Birol Salih G., buraya getirdiği B.A.'ya cinsel istismarda bulundu. B.A.'nın olayı anlattığı ailesi, savcılığa başvurdu. Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesi alınan B.A., Birol Salih G.'den şikayetçi olmadığını söyledi; ancak savcı, 18 yaşından küçük olması nedeniyle soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Birol Salih G., savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

Birol Salih G. hakkındaki soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Birol Salih G. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 23,5 yıla kadar hapis talep edildi. İddianamede, Birol Salih G.'nin B.A.'yla buluşmak için Ankara'ya geldiği ve buluştuktan sonra sinema salonunda oda kiralayıp, birlikte olduğu belirtildi. Mağdurun rıza göstermesinin soruşturma aşamasında ortaya çıktığı; ancak böyle olsa dahi mağdurun 15 yaşından küçük olması nedeniyle sanığın cezalandırılması talep edildi. Birol Salih G., Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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