Sıra Yazıbeyli Köyü’nde

Kahramankazan Yazıbeyli Köyü’ne doğalgaz hattı döşeme çalışmaları törenle başladı. Böylelikle Kahramankazan’da 13 köy doğalgaza kavuşmuş oldu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un girişimleriyle ilçedeki tüm köylerin doğalgazla buluşturulması için başlatılan doğalgaz seferberliği sürüyor. Seferberlik kapsamında en son Emirgazi Köyü’nde yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından sıra Yazıbeyli Köyü’ne geldi. Yapılan törenle doğalgaz çalışmaları başlatıldı. Kahramankazan’da 13 köy doğalgaza kavuştu.

İLK BORU YATIRILDI

Doğalgaz seferberliğinin son durağı ise Yazıbeyli Köyü oldu. Yazıbeyli Köyü Kahramankazan’da doğalgaza kavuşan 13.köy oldu. Yazıbeyli Köyü’nün doğalgaza kavuşması için çalışmalar törenle başladı. Törene Başkan Oğuz, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü, Başkentgaz yetkilileri ile köy halkı katıldı. Bu kapsamda ilk boru, hat başlangıcında toprağa yatırıldı.