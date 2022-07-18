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Sirkeli’ye yeni nesil park

Prestij değeri yüksek parkları tek tek hayata geçiren Pursaklar Belediyesi, Sirkeli Mahallesinde yapımını tamamladığı parkı vatandaşların hizmetine sundu.
Sirkeli’ye yeni nesil park

Pursaklar Belediyesi, Sirkeli Mahallesinin doğallığını koruyarak, yeşilliğini zenginleştirerek, ilçe sakinlerinin çocukları ile birlikte huzur ve güven içerisinde vakit geçirebilmeleri için yeni parklar inşa edip, vatandaşların kullanımına sundu.
İlçenin her noktasında, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek adına çalışma yürüten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Sirkeli Yeşilova ve Yeşilyurt mahalle muhtarları ile birlikte yapımı tamamlanan yeni park alanında incelemelerde bulunarak spor aletlerini test etti.

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ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ 

Çocukların neşe içerisinde oynayacağı, ailelerin açık alanda spor yapacağı parklar yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Büyük önem verdiğimiz yeşil alanlarımızı ve çocuklarımızın neşe içerisinde çeşitli oyunlar oynayacakları parkları ilçemize kazandırıyoruz. Bu kapsamda Sirkeli Yeşilova ve Sirkeli Yeşilyurt Muhtarlarımızla birlikte yeni yaptığımız spor alanında spor aletlerini test ettik. Ailelerimiz keyifli vakit geçirsin, ilçemiz nefes alsın anlayışıyla hareket ederek, var gücümüzle çalışmaya, gayret göstermeye devam edeceğiz’’ dedi.
 

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