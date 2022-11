Şırnak'ta terör mağdurları tapularını aldı

ŞIRNAK'ta, terör mağdurları için TOKİ tarafından inşa edilen ve hak sahiplerine dağıtılan 10 bin 155 konuttan 754’ünün ve 24 iş yerinin tapusu verildi.

Kentte merkez ve ilçelerde 2015-2016 yıllarında, PKK'lı teröristler tarafından kazılan hendekler nedeniyle düzenlenen operasyonlarda evleri yıkılan aileler için TOKİ'nin inşa ettiği 10 bin 155 konut, 738 iş yeri, 18 okul, 9 cami, 7 taziye evi yapıldı. Konut ve iş yerlerinin tamamı, hak sahiplerine dağıtıldı. Bunlardan merkez Yeni Mahalle’de bulunan 754 konut ve 24 iş yerinin tapuları, işlemlerin tamamlanmasının ardından düzenlenen tören ile hak sahiplerine verildi. Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre Merkezi Fuat Sezgin Salonu'ndaki tapu teslim törenine Vali Osman Bilgin, Belediye Başkan Vekili Ayten Akgül, Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin ve hak sahipleri katıldı.

Tapu dağıtım töreninde konuşan Vali Osman Bilgin, şunları kaydetti:

"2015 sürecinde çukur eylemleri döneminde yaşadığı süreci siz Şırnaklılar çok iyi biliyorsunuz. Yüce Allah o süreci hem Şırnak ilimize hem diğer bölgelerimize bir daha göstermesin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de gücünün ne kadar büyük olduğunu da zaten sadece terör örgütü değil, terör örgütünü destekleyen 38 devlette çok iyi anlamıştır. Bu devletlerin başında da İsrail, Amerika, İngiltere gibi devletler gelmektedir ama çok şükür ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu saydığım devletlerin hepsinden daha uzun yaşayan bir devlettir. Çok şükür ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem FETÖ hem PKK terör örgütü hem de onların uzantısı olan 38 devlet ile mücadelesini en güzel şekilde başarmış ve masaya yumruğunu vurmak değil her bölgeye yumruğunu vurarak hakimiyetini sağlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti üzerine düşeni yaparak yakılmış, yıkılmış, dökülmüş her tarafı harap olmuş virane bir yerden koskocaman Şırnak gibi bir şehir ortaya çıkardı. Bunu aynı zamanda Silopi, Cizre, İdil ilçelerimizde, diğer bölgelerimizde yaptı. Bugünkü rakamla devletin yaptığı toplam harcama 12 katrilyon. Bunlar dile kolay geliyor ama çok önemli hizmetler. Sözde Kürt vatandaşlarımızın haklarını savunduğunu iddia eden terör örgütü ve uzantıları burada 5 camiyi yaktılar, yıktılar. Cami nedir? Halkın toplandığı, insanların bir araya geldiği, ibadetlerini yaptıkları yerdir. Buraları dahi hiç acımadan zalimane bir şekilde yıktılar, yaktılar ama çok şükür ki devletimiz şu anda 9 camiyi yaptı. 3 tane de daha cami yapıyoruz. Her bölgede olduğu gibi bu bölgede de Türkiye Cumhuriyeti Devleti gücünü ortaya koyacaktır. Özellikle bugün burada 754 konut, 24 iş yeri teslim ediyoruz. Bunların bugünkü bedeli 780 milyon TL."

Hak sahiplerinden Nevaf Abay ise "2016’da yaşadığımız kötü bir hendek sürecinden sonra devletimizin gücü ile yapılan çok güzel konutlara ait tapularımızı aldık. Bu konuda devletimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Şırnak bir daha böyle bir süreci yaşamayacaktır. En büyük temennimiz, dileğimiz de budur" dedi.

Hak sahibi Sait Yorgun ise "Şehir merkezinde adeta bir talan oluştu. Bu süreçte devletimizin yanımızda olduğunu biliyorduk. Devletimiz yaralarımızı sardı. Çok kısa bir süre içerisinde yaklaşık 10 bin daire yaparak halkın hizmetine sundu. Halkın mağduriyet yaşamamasını sağladı. Bu yüzden devlet büyüklerimize şahsım adına çok teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde evlerimize kavuştuk" diye konuştu.