Söğütözü'nde seramik atölyesi kuruldu

Büyükşehir Belediyesi, ANFA Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Söğütözü yerleşkesinde seramik atölyesi kurdu. Yoğurma, çimdikleme ve sıvama yöntemleriyle üretilen seramik ürünler, ANFA Bitki Evlerinde satışa sunulacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tasarruf odaklı hizmet anlayışı ile bir yandan kamu kaynaklarını etkin kullanırken bir yandan da gelir sağlayacak projeleri hayata geçiriyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, ANFA Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Söğütözü yerleşkesinde seramik atölyesi kuruldu. İlk kez kurulan atölyede üretilen ve çoğunluğu çiçek saksısından oluşan ürünler, ANFA Bitki Evlerinde satışa sunulacak.

ATÖLYEDE WORKSHOPLAR VE ÖZEL EĞİTİMLER DE DÜZENLENECEK

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, ahşap işleri atölyesinden sonra şimdi de kendi kaynak ve imkânlarıyla açtığı seramik atölyesinde üretime başladı.

Çamuru sanata dönüştüren seramik sanatçıları atölyede; yoğurma, çimdikleme, sıvama, sucuk ve plaka yöntemi başta olmak üzere döküm yoluyla şekillendirme, dekorlama, sır hazırlama, sırlama ve pişirime işlemleri de yapıyor.

Fırın ve çömlekçi tornası ve çömlek yapımında kullanılan ham maddeler ile ilk etapta çiçek saksısı üretmeye başladıklarını belirten Seramik Sanatçısı Birkan Akça, şu bilgileri paylaştı:

“Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve ANFA iş birliğiyle bir seramik atölyesi kurduk. Seramik sanatı insanlık tarihi kadar eski ve köklü bir geçmişe sahiptir. İnsanın yaşam ve doğa mücadelesi içinde keşfettiği, zekâsı ve estetik duyarlılığı sayesinde çok farklı alanlara ve ilgilere hitap ederek günümüze kadar gelmiş bir sanattır. Atölyede kendi kaynaklarımızı kullanarak çoğunlukla saksı üretimi yapıyoruz. El emeği göz nuru ürünlerimizi satın almak isteyenler ANFA Bitki Evlerinden uygun fiyattan temin edebilecek.”

Satılacak ürünlerle gelir elde edecek atölyede, önümüzdeki süreçte seramik sanatına ilgi duyan Başkentliler için de özel eğitimler ve workshop atölyeleri düzenlenecek.