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Sokak tabelalarında QR kod dönemi başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi sokak tabelalarında ‘QR KOD’ dönemini başlattı.
Sokak tabelalarında QR kod dönemi başlıyor

ABB Ankara fontu ile yenilenen sokak, cadde ve bulvar tabelalarında ‘QR KOD’ uygulamasını başlattı. Yeni uygulamanın başladığını sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’mızın her köşesinde ayrı bir anı yatıyor. Cadde ve sokaklarımızın adlarındaki kıymetli anlamları tüm vatandaşlarımız keşfetme fırsatı bulsun diye tabelalara QR kod yerleştiriyoruz” dedi.

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Başkent’te isimleri cadde, sokak ve bulvarlara verilerek ölümsüzleştirilen şehitler, yerli-yabancı devlet büyükleri, sporcular ve sanatçıların öz geçmişleri ile bölge hakkındaki çeşitli bilgilerin yer aldığı ‘QR Kod’lar tabelalara yerleştirilirken, bu sayede vatandaşlar akıllı telefonlarını okutarak tabelada ismi yer alan kişinin bilgilerine kolayca ulaşabilecek.

QR kod içeriklerinde bölgede ikamet eden ünlü kişiler başta olmak üzere bölgeye ait çeşitli özellikler ile tarihi ve kültürel bilgiler de yer alacak. Bahçelievler Prof. Dr. Muammer Aksoy, Şehit H. Temel Kuğuoğlu ve Şehit Meryem Yılmaztürk Caddesi’nde başlayan uygulamayı yerinde inceleyen Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, 7 üniversite ve 5 sivil toplum kuruluşundan oluşan Sokaktaki Ankara Çalışma Grubu’nun ‘Ankara’mızı birlikte güzelleştiriyoruz’ başlığı altında faaliyetlerini yürütmeye devam ettiğini söyledi.

Başkentlilerin hayatını kolaylaştıran ve teknolojik yenilikleri yakından takip ettiklerini belirten Koç, yeni uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:
“Proje kapsamında bu faaliyetlerden biri Ankara'nın cadde veya sokak tabelalarının değiştirilmesi, Ankara'ya özgü bir Ankara fontunun oluşturulmasıydı ve bütün Ankara'da uygulamaya devam ediyoruz. Diğer bir aşama da ise isim verilen cadde sokaklarda şehitlerimizin, devlet büyüklerimizin, büyük sanatçıların isimlerinin vatandaşlarımız tarafından bilinmediğini tespit ettik ve eğer bir caddeye bir kişinin ismi verilmişse onun hikâyesinin de hemen onun yanı başında bulunması gerektiğini düşünerek yeni bir uygulamayı hayata geçirdik. Uygulamayla karekodu telefona okutarak hem ismi verilen kişinin özgeçmişinin tamamını hem de bu cadde ve sokağın hikâyesini öğrenebilecek vatandaşlarımız”

Tabelalara yerleştirilen QR kodları ile ayrıca cadde ve sokaklar üzerindeki mimari değeri bulunan tarihi eserlerin de tanıtılacağını ifade eden Koç, “Bu çalışmayı merkezden başlayarak Çankaya bölgesi, Bahçelievler ve Atatürk Bulvarı’nı esas alarak dışarı doğru genişletmek suretiyle kısa sürede Ankara'nın bütün cadde ve sokaklarına yayacağız. Biz buradaki veri tabanını oluştururken kamu kaynaklarından, açık kaynaklardan, mahalle derneklerinden ve muhtarlardan yararlanıyoruz. Akademik bilgiyi teyit etmedikten sonra uygulamayı koymuyoruz. Bu tür çalışmalara katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımız ellerindeki bilgi ve belgeleri Zabıta Daire Başkanlığımıza bildirmeleri halinde yetkili kuruluşlardan teyidini aldıktan sonra QR kod içeriğine ekleyebileceğiz” dedi. 

UYGULAMAYA TAM NOT
Merasim Sokak’ta düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren Meryem Yılmaztürk’ün oğlu Berk Yılmaztürk, yeni uygulama ile ilgili olarak düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:
“Ülkemiz teröre birçok kurban verdi ve bu şehitlerimizin isimleri Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından cadde ve sokaklara veriliyor. Bu isimler yalnızca isim olarak kalıyordu ve kimse onların kim olduğunu bilmiyordu. Bu çok güzel ve değerli bir uygulama. Şehitlerimiz milletimizin manevi değerleridir. Nasıl kahramanca fedakârlıklar yaptıklarını bilmemiz gerekiyor. Bir şehit yakını olarak çok gurur duydum.”

Şehit Meryem Yılmaztürk’ün eşi Vedat Yılmaztürk, “Eşim şehit olduktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığımız eşimin oturduğu evin önündeki caddeye onun ismini vererek bizi çok mutlu etti. Fakat burada bir eksiklik vardı. Tabi ki insanlar görüyorlardı ama şehitlerin kim oldukları hakkında bilgileri olmuyordu. Böyle açıklayıcı bir uygulama yaptıkları için çok memnun olduk.  Ülkemizde topluma mal olmuş birçok halk kahramanı var. Onların hatıralarını, anılarını yaşatmak için yapılan bu girişim bizim memnun etti” derken, yeni uygulamanın toplumun hafızasını daha canlı tutmasını sağlayacağını belirten Emekli Subay Mehmet Kalınsaz ise şöyle konuştu:
“Burada yazan Şehit H. Temel Kuloğlu Jandarma Yüzbaşı şehidimizdir. Ben tanıyorum ama bu ismi gören birçok kişinin tanımadığını tahmin ediyorum. Bu uygulamayı çok yerinde bulunuyorum. Bir şehrin sokak ve caddeleri o şehrin tarihini ve o şehri tanıtan bir göstergedir. Ankara’nın sokak ve caddeleri Türkiye’nin tarihini gösterir. Bu şehirde yaşayanların isimlerinin bilmesi beni çok duygulandırdı, çok sevindim. Uygulamayı hayata geçiren Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum.”

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