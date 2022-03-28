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Solfasol Mahallesi'de yıllardır süren imar sorunu çözüldü

Altındağ Solfasol Mahallesi'nin Kirazlıtepe olarak bilinen bölgesinin yıllardır süren imar sorunu çözüldü.
Solfasol Mahallesi'de yıllardır süren imar sorunu çözüldü

Altındağ’da sevinç dolu bir gün yaşandı. Solfasol Mahallesi’nin 40 yıldır süren imar sorunu çözüldü, hak sahipleri tapularına kavuştu. Verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı “Bugün 40 yıllık sorunu çözüme kavuşturduk. Kirazlıtepe bölgesinde hak sahipleri tapularına kavuşurken mutluluklarına ortak olduk.” dedi. Solfasol bölgesinin Altındağ'ın kanayan yarası olduğunu belirten Başkan Balcı, “Göreve gelmeden önce bu konuyu çözeceğimize, hak sahiplerini konutlarına kavuşturacağımıza söz vermiştik. ‘Söz verdiğimiz gibi' parolasıyla çıktığımız bu yolda, neye söz verdiysek yerine getirdiğimiz gibi, bu sözümüzü de tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.Hak sahibi vatandaşların hem çok sevinçli, hem de çok heyecanlı olduğunu belirten Başkan Balcı “Bunu gördüğümüz için çok mutlu olduk. Ne yapıyorsak Altındağlı kardeşlerimizin yüzünü güldürmek için yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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“KİRAZLITEPE’YE SÖZ VERDİK, SÖZÜMÜZÜ TUTTUK”

Başkan Balcı bölgede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Solfasol Mahallesi’ndeki Kirazlıtepe’de 503 hak sahibinin uzun yıllardır beklediği ve göreve gelir gelmez çözüme kavuşturma sözü verdiğimiz imar planını tamamladık. Hemşehrilemizin tapu tescil işlemleri de gerçekleştirildi. 175 bin metrekare alanda yapılan imar planının yapılaşma koşulları 10 kat, 1.6 emsal olarak belirlendi. Ayrıca; arazisi afet maruz bölgesinde kalan 177 hak sahibi yapılaşmaya açık bölgeye taşınarak sorunları çözüldü. Söz konusu alanın Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi ile bağlantısı sağlanacak şekilde imar yolları da oluşturuldu. Bölgenin ihtiyacı olan; kültürel tesis, sağlık tesisi, ilkokul alanı ve teknik altyapı alanı bölgenin ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlendi”

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