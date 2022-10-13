Sorunlara ivedi çözüm

Vatandaşların istek ve şikâyetlerine öncelik vererek, halkın ihtiyaçlarına göre hizmetlerini gerçekleştiren Yenimahalle Belediyesi, İletişim Ofisi ile Yenimahalle sakinlerini tek tek arayarak istek, talep ve şikâyetlerini dinliyor.

Aramalar sonucunda vatandaşlardan gelen 10 bin 983 şikâyetin 8 bin 446’sı ivedi bir şekilde çözülürken, belediyenin yetkisinde olmayan bin 640 şikâyet ise ilgili kurumlara iletildi. Ayrıca 0542 293 93 64 telefon numaralı Whatsapp İhbar Hattı üzerinden mesaj gönderen bin 233 vatandaştan 929’u çözüme kavuşurken 254 istek, şikayet de ilgili kurumlara iletilerek vatandaşlar konu hakkında bilgilendirildi. 25 kişilik ekiple çalışmaya başlayan İletişim Ofisi, şuana kadar 64 bin 977 haneye arama yaptı.

ANLIK EKSİKLERİMİZ OLABİLİR

Yenimahalleli vatandaşlara mümkün olan her kanaldan kulak kabarttıklarını kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle ilçesi gerek yüzölçümü bakımından gerekse nüfusu bakımından oldukça büyük. İlçemizin her metrekaresine hizmet götürüyoruz. Fakat anlık olarak eksiklerimiz olabilir. Gerek kurduğumuz İletişim Ofisi gerek çağrı merkezi gerek sosyal medya hesaplarımız üzerinden vatandaşa kulak veriyoruz. Bu sayede gelen istek ve şikayetleri zaman kaybetmeden çözüme kavuşturuyoruz” dedi.

