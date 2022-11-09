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Sosyal medyada gündem olan tilki için doğal yaşama yiyecek bırakıldı

Keçiören Kuşcağız Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde hem gündüz hem de akşam saatlerinde bir vatandaşın kamera görüntülerine yansıyan ve sosyal medyada gündem olan tilki için harekete geçildi.
Sosyal medyada gündem olan tilki için doğal yaşama yiyecek bırakıldı

Keçiören Belediyesi Hayvanları Koruma Timi vatandaştan gelen ihbarlar doğrultusunda tilkinin gelmiş olabileceği kırsal bölgelere yiyecek bıraktı. Yiyecek bulmakta güçlük çektiği için şehir merkezine indiği tahmin edilen tilki dışında diğer canlıların da olabileceği ihtimali üzerine ilçedeki birçok yaban yaşam alanına yiyecek bırakılmaya başlandı. 

GÖZDEN KAYBOLMUŞTU 

Tilkinin ilk görüldüğü akşam Keçiören Belediyesine gelen ihbar üzerine Kuşcağız Mahallesi’ne intikal ettiklerini dile getiren Belediye Veteriner Hekimi Eren Süzer, tilkiyi o akşam kendilerinin de gördüğünü ancak yaban hayvanlarının Tarım ve Orman Bakanlığı kontrol alanında olduğu için herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını kaydetti. Tilkinin o akşam vatandaşların şaşkın bakışları arasında kendiliğinden gözden kaybolduğunu dile getirdi. 

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KUDUZ VAKASINA ÖNLEME

Süzer, yaban yaşam alanına yiyecek bırakma çalışmalarındaki diğer amaç olarak ise tilkinin şehir merkezinde herhangi bir canlıyla ya da insanla olası temasından kaynaklı kuduz vakasının önüne geçmek olduğunu dile getirdi. 

MASUM VE DİLSİZ 

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise, “Hayvanlarımız yüce Rabbimin yarattığı masum ve dilsiz varlıklardır. Ekiplerimiz soğuk kış aylarında hem yabani hem de sokak hayvanlarımıza yiyecek bırakıyor. İlçemize inen tilki için ise doğal yaşam alanında önlem alarak herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için yiyecek bıraktık.” dedi. 
 

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