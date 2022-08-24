Söz Başkent Gençlerinin

Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Halil Ecer, Başkent’te her faaliyette gençlerinde söz hakkı olduğunu belirterek, “Bu kentte ‘Bir Fikrim Var’ diyen her gencin kent yönetimine değer katma olanağının kurulmasına dair köprü görevi görüyoruz" dedi

Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Avrupa Gençlik Yılı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ‘2022 Gençlik ve Katılım Yılı’ kapsamında Başkentte Gençlik Atılımı yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi meclisinde meclis üyelerinin koltuğunda gençler vardı. Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Halil Ecer, “Çoğu kez kavgalarla, gerilimle gündeme gelen meclis bugün sadece gençlerin. Başkent Gençlik Meclisi olarak binlerce gencin din, dil, ırk, inanç farklılıklarını zenginlik olarak görüp bir arada siyaset üstü kent inşasını sağlamak istiyoruz. Bu kentte ‘Bir Fikrim Var’ diyen her gencin kent yönetimine ve kente değer katma olanağının kurulmasına dair köprü görevi görüyoruz” dedi.

GENÇ DOSTU BAŞKENT

Başkent Gençlik Meclisi, 2026 Avrupa Gençlik Başkentinin Ankara olması için kent yönetiminin en üst organı olan meclisinde bir araya gelerek çalışmalarına başladı. Gençler meclis üyelerinin koltuklarında kent politikası geliştirip genç dostu kent olma gerekliliğini yerine getirdi. Gençlerin fikirlerine ev sahipliği yapan belediye meclisi önümüzdeki süreçte gençlerin kent yönetimine ortak olabileceği mekanizmaları harekete geçirdi.

SÖZ GENÇLERİN

Ankara Kent Konseyi(AKK) Gençlik Meclisi Başkanı Halil Ecer ile yönetim kurulu üyeleri öncülüğünde gerçekleşen toplantıda farklı görüşten, ideolojiden birçok gençle bir araya gelindi. Gençlik özel oturumu ile toplanan belediye meclisinde söz gençlerindi. Gençlerin taleplerini dinlemek üzere gençlerle bir araya gelen Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar, Ankara Kent Konseyi Başkanvekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Ankara Kent Konseyi İcra Kurulu Üyesi Dr. Süleyman Basa meclis koltuklarında oturan gençlerin istek ve sorunlarını dinleyerek çözüm odaklı yaklaştı.

GENÇLİK VE KATILIM MODELİ

Belediye meclisinde Mansur Yavaş’ın koltuğunda meclisi yöneten Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Halil Ecer, belediye gençlik meclisinin tarihi bir ana şahitlik ettiğini ifade ederek, “Çoğu kez kavgalarla, gerilimle gündeme gelen meclis bugün gençlerin uzlaşı kültürü ve genç vizyonuyla gençlik panayırı halini aldı. Biz gençler olarak siyasi gerilimden yana değil geleceğin inşası için ortak akla vurgu yapıyoruz. Başkent Gençlik Meclisi olarak binlerce gencin din, dil, ırk, inanç farklılıklarını zenginlik olarak görüp bir arada siyaset üstü kent inşasını sağlamak istiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi bu gün tarihi bir ana tanıklık ediyor. Çünkü ilk defa bu koltuklarda gençler oturuyor ve ilk defa gençlerin sesi bu kadar güçlü bir mecrada dile getiriliyor. Ankara’da bir gençlik rüzgârı esiyor ve tüm Türkiye’ye gençlik ve katılım modelimizi aktarıyoruz. Sadece gelecek gençlerin değil bu günü inşa edenlerde ancak gençler olur” dedi.

KÖPRÜ GÖREVİ GÖRÜYORUZ

Ankara’da gençlere yönelik geliştirilen her politika ve faaliyette gençlerin karar alma sürecine dâhil olması gerektiğini savunan Ecer, “Bu kentte ‘Bir Fikrim Var’ diyen her gencin kent yönetimine ve kente değer katma olanağının kurulmasına dair arada bir köprü görevi görüyoruz” diyerek sözü Ankara Kent Konseyi Başkan Vekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin’e bıraktı.

“TOPLANMALARIN ÖNEMİNİ KAYBETTİK”

Konuyla alakalı gençlere duygu ve düşüncelerini aktaran Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin İnsanların bir araya gelerek ortak sorunlarını tanımlamaları ve bu ortak sorunların çözümünü anlamak için birbirlerini dinlemeleri, farklı görüşlere anlayış göstermeleri gerektiğini savunarak, “Farklı görüşlere anlayış göstermeleri ve bunların gerçekleştirilebilmesi için bu tarz komisyonlar önemlidir. Fakat biz bu toplanmaların önemini kaybettik. Burası muhteşem bir salon ama bu salonda gerçekten Cumhuriyetin kurulduğu yıllardaki kadar merak, heves, heyecan, motivasyon gibi duygularda tekrar bir araya gelebiliyor muyuz? Bu sorunları konuşabiliyor muyuz? Herkesin ihtiyaçlarını ele alabiliyor muyuz? Süreç bizi başka yerlere götürüyor. Bir üniversite hocası olarak, üniversitelerin senatoları için de aynı durumun söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Birbirini dinlemeyen, sadece sabit olduğu pozisyonu ölesiye savunmak için toplanan insanlarla dolu. Bu ne yazık ki çok üzücü, hazin ve tehlikeli bir meseledir” dedi.

BİRBİRİMİZİ DİNLEYEBİLECEĞİMİZ MEKÂNLAR OLMALI

Şahin, “Türk insanının birbirine güvenip, anlamak, anladıktan sonra kendini değiştirmek zorunda olmasa da birbirlerini kabullenerek hayatlarına devam etmek zorundalar. Birbirimizi dinlemeden, birbirimizi desteklemeden, yaftalamadan, ‘acaba kimdir?’ deyip önceden merak edip kulisini yapmadan, ‘acaba ne diyecek, faydalı bir şey söyleyecek mi?’ düşüncesiyle birbirimizi dinleyebileceğimiz mekânlar olmak zorunda. Bu kolektif fikir üretme mekânları, 2019 seçimlerinden hemen sonra kurduğumuz Ankara Kent Konseyi’nin ana fikrini oluşturuyor. Mevcut siyaset, mevcut bürokrasi, üniversite ve mevcut akademinin yapamadığı bir şey var. Farklılıkları bir araya getirip dinleyememek. AKK’nin arkasındaki en güçlü sebep; farklılıkları bir araya getirebilmesidir. AKK’nin bu değişimlere öncü olması önemli” diyerek konuşmasını sonlandırırken sözü ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Yorgancılar’a bıraktı.

YORGANCI: “KAPIMIZ SİZE HEP AÇIK”

Serkan Yorgancılar , gençlerin istediklerini dinleyerek kendisinin de gençlerden beklediklerini şu cümlelerle ifade etti; “Kendimiz için, şehrimiz için, Ankara’mız ve geleceğimiz için, sizlerden enerji istiyoruz. Enerjiden sonra bilgi ve fikir üretmenizi istiyoruz. Bunların uygulanması için kapımız size sürekli açık. Üniversitelerde olduğu gibi gençlere kapım her zaman açık. Gençlik Konseyi ile ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi olarak birçok ortak noktamız var. Çocukların erken yaşta demokratik katılım ve demokratik tecrübeye sahip olabilmeleri için çok güzel bir Çocuk Meclisimiz de var. İleriki süreçlerde Ankara’mız için üniversite topluluklarını bir araya getirip, ne yapmak istediklerini soracağız. Dönüştürebileceğimiz, değiştirebileceğimiz, idare edebileceğimiz konularda yardımcı olmaya devam edeceğiz. Elimizi taşın altına koymaya hazırız. 60’a yakın lokasyonumuz ve Gençlik Meclisimiz, Çocuk Meclisimiz, kadın çalışma birimlerimiz ile buralarda ilgi duyduğunuz hangi alanda olmak istiyorsanız, kendinize katkı sağlayabilirsiniz.”

ANKARA GENÇLERE EMANET

Son olarak programda 154 gençle belediye meclisinde bir araya gelinerek gençlerin kent ve katılım temasında talep ve çözüm önerileri dile getirildi. Ayrıca programda Başkent Gençlik Meclisinin sıfır bütçe ile hazırlanan, e-katılımı tahayyül eden web sitesi, hesap verebilirlik ilkesi üzerinden Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan tanıtım kataloğu ve gençlik üzerine kurulu oyun sistemi tanıtıldı. Demokratik katılımın kurumsallaşmasına için atılan adımlar tüm Ankara gençliğine mal edilmiş oldu.

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